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A Canelli la mostra “Poeta di Poeti” porta i dipinti giapponesi di Ungaretti e Bruna Bianco

Nella chiesa barocca di San Rocco esposti alcuni dipinti giapponesi donati dal poeta alla sua musa nel 1968, all’inaugurazione presente l’ambasciatrice Ono Hikariko

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

23 Ottobre 2026 12:13:18

A Canelli la mostra “Poeta di Poeti” porta i dipinti giapponesi di Ungaretti e Bruna Bianco

Un incontro tra culture, trovando nell’arte e nella poesia un linguaggio universale, nasce a Canelli la mostra Poeta di Poeti, inaugurata venerdì 16 ottobre nella suggestiva chiesa barocca di San Rocco, dove sono esposti alcuni degli antichi dipinti giapponesi che Giuseppe Ungaretti donò alla sua musa, Bruna Bianco, nel 1968.

All'inagurazione era presente l’ambasciatrice del Giappone in Italia, Ono Hikariko, accompagnata dal funzionario dell’Ambasciata, Ufficio Cultura e Stampa, dottor Hiroshi Kubo. Una partecipazione eccezionale per il Nord Italia, dove normalmente le visite istituzionali di questo tipo sono di competenza del Console Generale.

L’ambasciatrice ha avuto l'opportunità di una più ampia visita alla città, proseguita nella mattinata di sabato 17 ottobre, sempre accompagnata dalla sindaca Roberta Giovine.

La delegazione ha visitato Palazzo Anfossi, sede del Comune di Canelli, e le storiche Cattedrali Sotterranee delle Cantine Bosca, riconosciute Patrimonio dell’Umanità, dove è stata accolta dalle padrone di casa Pia e Polina Bosca.

Ha poi visitato la mostra “Poeta di Poeti” e assistito a una dimostrazione del Ricamo Bandera, organizzata dall’associazione “Dal fuso in poi” in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Canelli. La visita si è conclusa con un incontro con una rappresentanza di imprenditori e associazioni canellesi, offrendo un’ulteriore opportunità di conoscenza e confronto tra la realtà locale e la delegazione giapponese.

Nel fine settimana, la mostra ha registrato un grandissimo viavai di visitatori, che hanno parlato di grande apprezzamento e meraviglia sia per la qualità dell’offerta culturale sia per la suggestiva cornice della chiesa di San Rocco.

L'esposizione nasce per volontà di Bruna Bianco, che ha sempre desiderato che questi dipinti fossero presentati proprio a Canelli, città legata alla sua storia con Giuseppe Ungaretti. Un luogo in cui una vicenda privata, nata dall’incontro tra due anime sensibili, si apre ai cittadini.

A dare concretezza al desiderio di Bruna Bianco è stata la collaborazione tra la Città di Canelli, la “Turma Ungà” e le associazioni Memoria Viva Canelli e Mnemosyne di Brescia, con la partecipazione della Biblioteca G. Monticone e del Club per l’UNESCO di Canelli.

La mostra è curata da Paolo Linetti, esperto di arte giapponese, e prende il titolo dalla presenza, all’interno della collezione, di ritratti di antichi poeti giapponesi. Nelle opere si incontrano tradizioni artistiche differenti, ma unite dalla stessa ricerca dell’essenziale, dalla capacità di evocare emozioni e dalla tensione verso ciò che supera i confini delle parole.

Il poeta, che aveva maturato un profondo interesse per la cultura giapponese, affidò i dipinti a Bruna Bianco nel 1968, riconoscendo in lei una sensibilità capace di comprenderne e custodirne la profondità.

"La bellezza non conosce confini: attraversa il tempo, unisce culture diverse e trova nella poesia una lingua capace di parlare a tutti".

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