Esse & IlPresidente verso Sanremo Giovani? Le foto accendono le ipotesi

Bastano alcune immagini per accendere la curiosità e far nascere nuove ipotesi. È quello che sta succedendo attorno a Esse & IlPresidente, il duo musicale astigiano formato da Simone Acquara, classe ‘03, e Stefano Biglia, classe ‘01, comparso in alcuni scatti insieme a strumenti musicali e a una vera e propria band. Una veste insolita per i due artisti, che ha subito alimentato le domande sul loro prossimo progetto.

Tra le indiscrezioni circolate nelle ultime ore c’è anche quella di un possibile legame con il percorso che porta al Festival di Sanremo Giovani. Al momento, però, il duo non si è ancora espresso e non ha rilasciato alcuna conferma ufficiale.

Il progetto Esse & IlPresidente è attivo da circa tre anni e, nel tempo, ha iniziato a costruire il proprio percorso attraverso la pubblicazione di diversi brani. Tra le prime uscite ci sono Cap e Tik Tak, distribuite attraverso Warner, tramite ADA Music. Più recente è invece Baby, singolo pubblicato circa un mese fa con il supporto della casa discografica astigiana Icy Entertainment S.R.L.S.

Proprio il legame con il territorio astigiano rappresenta un elemento fondamentale accanto al lavoro artistico, il duo si affida infatti ad una realtà musicale nata ad Asti, la Icy Entertainment S.R.L.S, fondata da Alessio Miglietta e Daniel Giuca, impegnati nella produzione, nella scrittura e nella distribuzione musicale.

Nel percorso dei due ragazzi non sono mancate le occasioni dal vivo, tra cui un’esibizione ad Alessandria insieme a Niki Savage. Il duo si affaccia su una carriera artistica ancora in evoluzione, mentre le nuove immagini lasciano intravedere la possibilità di una direzione musicale diversa.

Che si tratti di un nuovo sound, di un progetto inedito o di un passo verso il Festival di Sanremo, per ora è presto per dirlo.

Le conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ma il duo astigiano ha già acceso il pubblico: nei prossimi giorni potrebbero arrivare indicazioni più chiare sul futuro di Esse & IlPresidente.

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