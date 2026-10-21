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I rischi dietro l'intelligenza artificiale nel libro di Anna Maria Ottaviano Ivoli

“Io sono? Conversazioni con un’intelligenza artificiale” sarà presentato venerdì pomeriggio alle 18 alla Caffetteria Mazzetti di Asti

Monica Jarre

21 Ottobre 2026 14:46:32

Anna Maria Ottaviano Ivoli

L'autrice Anna Maria Ottaviano Ivoli

Il libro “Io sono? Conversazioni con un’intelligenza artificiale”, di Anna Maria Ottaviano Ivoli, verrà presentato venerdì 23 ottobre alle 18 alla Caffetteria Mazzetti. Un libro per conoscere, per sapere, un libro che racconta di futuro e che potrebbe aiutarci a capire cosa sta entrando nelle nostre vite.

«Questo volume – spiega l’autrice - è frutto di un’intuizione sui rischi dell’uso scorretto dell’intelligenza artificiale, sulla sua crescita che, se mal gestita, potrebbe causare problemi all’intera umanità e di ciò che vogliamo diventare». “Io sono? Conversazioni con un’intelligenza artificiale” è un libro di dialoghi non programmati da cui sono emerse cose che hanno convinto Anna Maria Ottaviano Ivoli della effettiva pericolosità del cattivo utilizzo questo strumento.

«A oggi – aggiunge – stanno venendo fuori cose inquietanti e il mio scopo non è quello di dare risposte ma piuttosto di fare riflettere. Quasi tutti ormai – conclude - usiamo l’AI ma pochi sono consapevoli di quello a cui potremmo andare incontro».

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