Comincia stasera la Scuola del dialogo: al centro l'enciclica di Papa Leone XIV

Comprendere i molteplici contenuti dall’enciclica Magnifica Humanitas, la prima firmata da Papa Leone XIV, incentrata sulla custodia della persona nel tempo dell’intelligenza artificiale.

E’ l’obiettivo dell’edizione 2026 della “Scuola del dialogo”, quattro incontri che si terranno a cadenza mensile, ad eccezione del mese di dicembre, da oggi (mercoledì) al 24 febbraio in Sala Pastrone. Per la prima volta, quindi, il ciclo di incontri non si terrà più nella parrocchia N. S. di Lourdes, dove è nato. Non cambiano, invece, gli organizzatori: la Diocesi (Uffici pastorali per la cultura e Pastorale sociale) e la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, questa volta con la co-organizzazione del Comune di Asti e dell’Assessorato alla Cultura e una vasta rete di sinergie e patrocini a supporto del programma.

I commenti

«Sulla scorta del concetto di “Chiesa in uscita” caro a Papa Francesco - ha spiegato Michelino Musso (Ufficio pastorale per la cultura) in occasione della presentazione - abbiamo cercato di far uscire questo capitolo della Scuola del dialogo dall’ambito strettamente ecclesiale per estenderlo a tutta la cittadinanza. Il focus è cercare di non subire l'innovazione, ma riprendere tutte le tematiche che impattano sul nostro mondo per ribadire il rispetto della persona».



Il calendario

. «L’enciclica - ha aggiunto - ci invita ad avere uno sguardo positivo e fiducioso sull'umanità, capace di trarre il bene anche da questi strumenti innovativi, senza cedere alla rassegnazione».ma preservi la centralità della persona riconoscendo che il futuro non appartiene agli algoritmi, ma risiede nelle scelte con cui decideremo di utilizzarli».Ecco, allora, il calendario degli incontri, che si terranno sempre alle 21 in Sala Pastrone ad ingresso libero.

Si comincerà oggi (mercoledì) con “La dignità della persona davanti all'intelligenza artificiale: analisi e prospettive attraverso la Dottrina sociale della Chiesa”, incontro che vedrà relatore Vittorio Rapetti, docente di storia e ricercatore Isral.



Il secondo incontro si terrà il 25 novembre. Intitolato “L'analisi critica del paradigma tecnocratico e le sfide al mondo del lavoro: rischi e responsabilità”, vedrà intervenire Fabio Dovis (Politecnico di Torino).



Quindi, il 19 gennaio, ci si confronterà sul tema “La custodia dell'umano nella triplice dimensione della verità, del lavoro e della libertà” con Giuseppina De Simone (Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale).

Infine, il 24 febbraio, la Scuola del dialogo terminerà con l’incontro “Cultura della potenza o civiltà dell'amore? La nuova antropologia necessaria” che vedrà come relatore Alessandro Mantini (Università Cattolica Sacro Cuore di Roma).