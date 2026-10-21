Paolo Crepet: «Abbiamo sconvolto l'età evolutiva»

«Oggi va di moda la normalità. Ma cos’è? Io non l’ho mai saputo. E poi, cosa ha di interessante?».

E’ solo uno degli spunti di riflessione e degli stimoli offerti sabato scorso al Teatro Alfieri dal noto psichiatra Paolo Crepet, protagonista di una serata da tutto esaurito. Intitolata “Riprendersi l’anima”, è stata una tappa del suo viaggio nei teatri di tutta Italia legato all’ultimo libro a sua firma.

L'intelligenza artificiale

«A Venezia - ha raccontato - frequento un gruppo di ragazzi molto giovani per evitare la compagnia dei miei coetanei che, quando si ritrovano, parlano di prostata. Una sera ho notato un ragazza un po’ triste, così le ho domandato il motivo e ho scoperto che era stata lasciata dal fidanzato. Non solo, con qualche reticenza ha anche confessato che, alla tre di notte, non riuscendo a dormire, si era rivolta ad un chatbot di intelligenza artificiale per essere consolata. Chatbot che, peraltro, le aveva dato consigli molto tiepidi e banali.



L'educazione dei giovani

Certo, perchéNel caso specifico, consola nel senso più deteriore del termine. Un amico vero, invece, non dice quello che vuoi sentirti dire, non ti dà un pacca sulla spalla, ma ti fa capire se hai sbagliato. Ti urta, ma ti sveglia».«Nessuno - ha domandato Crepet - è inquietato da questo fatto? I problemi che si incontrano negli anni sono vita, non si possono togliere».

Un concetto poi ripreso successivamente da un’altra prospettiva. «Ormai i giovani sono educati in base al principio della facilitazione e della comodità. Non vanno nemmeno più in pizzeria, ma si fanno portare il cibo a casa da un povero rider sfruttato che a fine giornata non arriva nemmeno a guadagnare venti dollari».

«Ma aiutare i figli in tutti i modi - ha incalzato - significa non credere in loro. Ormai si parla del fatto che è in atto una pandemia di fragilità mentale. Verissimo. Siamo noi adulti che lo siamo e lo trasmettiamo ai figli. Abbiamo sconvolto l’età evolutiva. Dietro a tutto ciò c’è la cultura della perfezione, per cui si odia qualsiasi forma di dolore, affanno e sudore. Per quanto riguarda i bambini, poi, il fatto che non giochino più tra coetanei, senza gli adulti, fa sì che non provino più la sconfitta. Se non giochi, non perdi, per cui cresci pensando che nella vita non si debba perdere mai e che chi perde è perduto».

Crepet ha quindi criticato i genitori che assecondano i figli che non hanno voglia di studiare, spostandoli in una scuola più facile.

«In sostanza - ha sottolineato lo psichiatra - è come dire: non fate nulla, non vi preoccupate, tanto poi erediterete l’alloggio del nonno».

La cosiddetta "fuga dei cervelli"

Discorso diverso per quei ragazzi che studiano, si impegnano, ma in Italia non hanno futuro professionale. «Tempo fa - ha raccontato - ero ad un incontro di Confindustria in cui si esprimeva preoccupazione per la cosiddetta “fuga dei cervelli”. Ma quale fuga? Si tratta di una espulsione. Siamo noi che li abbiamo espulsi. Se un ragazzo neo laureato, anche a massimi voti, entra in uno studio legale e guadagna mille euro al mese, come può pensare di diventare indipendente? Non dico che a 27 anni ci si debba permettere un appartamento lussuoso, ma un piccolo alloggio in cui vivere da solo sì. E’ una questione di dignità. Ma non ci interessa. Infatti i genitori sono contenti se i figli rimangono a casa».

Fra tecnocrazia e robot

Crepet ha quindi ammesso che vorrebbe vedere i ragazzi ribellarsi. «Ovviamente non spaccando i negozi, come sta capitando. Mi riferisco ad una ribellione verso il mondo attuale dominato dalla tecnocrazia, che procede a barra dritta verso la robotizzazione». «Non so voi - ha aggiunto - ma io al ristorante vorrei continuare a vedere un cameriere in carne ed ossa, non un robot come in Cina. Per non parlare dell’ospedale».

Da qui un toccante ricordo personale. «A 19 anni sono stato paziente in Neurochirurgia - ha confidato - e avevo bisogno di una persona che mi dicesse che avrei potuto muovere le gambe».

Poi il riferimento alla sfera emotiva. «Se tutto quanto è programmato con i robot - ha concluso - diventa tiepido, senza sapore».

«Al contrario - ha concluso - bisogna augurare ai ragazzi di provare miliardi di volte la pelle d’oca per l’emozione di un amore o di un viaggio stupendo, di essere inquieti, liberi dai ricatti emotivi dei genitori. Di avere le idee, la voglia, la passione, il coraggio di fare».