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Mostra

Sabato a Portacomaro si inaugura “TIME”, la mostra pittorica di Vittorio Alberto Roberto

Una quarantina le opere esposte in uno spazio molto suggestivo, grazie al lavoro del curatore della mostra Michi Formi, visitabile fino al 1 novrembre

Monica Jarre

21 Ottobre 2026 11:26:10

Sabato a Portacomaro si inaugura “TIME”, la mostra pittorica di Vittorio Alberto Roberto

Il curatore Michi Formi e l'artista Vittorio Alberto Roberto

TIME” è la mostra pittorica di Vittorio Alberto Roberto che, sabato 24 ottobre alle 17.00, verrà inaugurata allo Spazio Ottagono in via Alfieri 3, a Portacomaro d’Asti.

«Il titolo non è casuale, – spiega l’artista - infatti ogni mia opera riporta l’esatto istante in cui è stata ultimata: ora , giorno, anno, nulla di speciale se non il fatto che io sono ossessionato dal Tempo che, secondo me, “non esiste” ma è un’errata percezione di un susseguirsi di istanti fermi. La vita – commenta ancora Vittorio Alberto Roberto – non è qualcosa che “diventa” ma, semplicemente, è».

Una quarantina le opere esposte in uno spazio molto suggestivo: «di proprietà comunale fino al 2010, la costruzione – spiega Michi Formi, curatore della mostra – fu poi ceduta alla Parrocchia. Nel tempo questa antica struttura, che già nel ‘700 subì un’importante ricostruzione, è stata teatro, palestra, sede di celle carcerarie e, nel 1953, set delle prime immagini televisive della RAI mentre oggi, grazie al parroco di Portacomaro e al mio gruppo di “volontariato artistico” è diventato spazio espositivo».

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 1° novembre tutti i fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 oppure, su appuntamento chiamando il numero 351 9775030.

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