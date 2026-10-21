Sabato a Portacomaro si inaugura “TIME”, la mostra pittorica di Vittorio Alberto Roberto

“TIME” è la mostra pittorica di Vittorio Alberto Roberto che, sabato 24 ottobre alle 17.00, verrà inaugurata allo Spazio Ottagono in via Alfieri 3, a Portacomaro d’Asti.

«Il titolo non è casuale, – spiega l’artista - infatti ogni mia opera riporta l’esatto istante in cui è stata ultimata: ora , giorno, anno, nulla di speciale se non il fatto che io sono ossessionato dal Tempo che, secondo me, “non esiste” ma è un’errata percezione di un susseguirsi di istanti fermi. La vita – commenta ancora Vittorio Alberto Roberto – non è qualcosa che “diventa” ma, semplicemente, è».

Una quarantina le opere esposte in uno spazio molto suggestivo: «di proprietà comunale fino al 2010, la costruzione – spiega Michi Formi, curatore della mostra – fu poi ceduta alla Parrocchia. Nel tempo questa antica struttura, che già nel ‘700 subì un’importante ricostruzione, è stata teatro, palestra, sede di celle carcerarie e, nel 1953, set delle prime immagini televisive della RAI mentre oggi, grazie al parroco di Portacomaro e al mio gruppo di “volontariato artistico” è diventato spazio espositivo».

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 1° novembre tutti i fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 oppure, su appuntamento chiamando il numero 351 9775030.