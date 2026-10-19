AstiMusica, il 4 luglio 2027 ad Asti il concerto di Sting

Primo, clamoroso, annuncio di AstiMusica 2027: domenica 4 luglio Sting salirà sul palco di piazza Alfieri ad Asti.

Il famoso cantante tornerà infatti in Italia con il tour “Sting 3.0” che farà tappa, oltre che ad Asti, anche a Roma e Verona.

Una leggenda della musica mondiale che ha venduto milioni di dischi e ricevuto numerosi premi musicali prestigiosi.

Prima di avventurarsi nella carriera solistica, Sting aveva fatto parte come cantante, bassista e compositore principale di tutte le canzoni della famosa band The Police, fino allo scioglimento nel 1984.

Entusiasta Paride Candelaresi, assessore alla Cultura del Comune di Asti, che organizza il festival insieme alle società Mr Wolf e Audere. "La voce dei Police - scrive in un post pubblicato poco fa su Facebook - l’artista di "Roxanne", "Every Breath You Take", "Englishman in New York" e "Fields of Gold". Una leggenda della musica mondiale, ad Asti, a casa nostra, con canzoni che hanno attraversato intere generazioni".

"Qualche anno fa - prosegue - abbiamo rilanciato AstiMusica, un obiettivo che andava ben oltre una singola edizione. Non bastava cambiare una manifestazione: bisognava darle una nuova ambizione e i grandi risultati non arrivano in una stagione, ma si costruiscono nel tempo. Oggi Sting è la dimostrazione di quanta strada abbiamo fatto insieme a Mister Wolf e Audere, che desidero ringraziare. È un grandissimo risultato per la nostra città".