Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

AstiMusica, il 4 luglio 2027 ad Asti il concerto di Sting

Primo, clamoroso, annuncio relativo al festival che si svolgerà la prossima estate in piazza Alfieri

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

19 Ottobre 2026 11:24:00

AstiMusica, il 4 luglio 2027 ad Asti il concerto di Sting

Asti sarà tappa del tour "Sting 3.0"

Primo, clamoroso, annuncio di AstiMusica 2027: domenica 4 luglio Sting salirà sul palco di piazza Alfieri ad Asti.

Il famoso cantante tornerà infatti in Italia con il tour “Sting 3.0” che farà tappa, oltre che ad Asti, anche a Roma e Verona.

Una leggenda della musica mondiale che ha venduto milioni di dischi e ricevuto numerosi premi musicali prestigiosi.
Prima di avventurarsi nella carriera solistica, Sting aveva fatto parte come cantante, bassista e compositore principale di tutte le canzoni della famosa band The Police, fino allo scioglimento nel 1984. 

Entusiasta Paride Candelaresi, assessore alla Cultura del Comune di Asti, che organizza il festival insieme alle società Mr Wolf e Audere. "La voce dei Police - scrive in un post pubblicato poco fa su Facebook - l’artista di "Roxanne", "Every Breath You Take", "Englishman in New York" e "Fields of Gold". Una leggenda della musica mondiale, ad Asti, a casa nostra, con canzoni che hanno attraversato intere generazioni".

"Qualche anno fa - prosegue - abbiamo rilanciato AstiMusica, un obiettivo che andava ben oltre una singola edizione. Non bastava cambiare una manifestazione: bisognava darle una nuova ambizione e i grandi risultati non arrivano in una stagione, ma si costruiscono nel tempo. Oggi Sting è la dimostrazione di quanta strada abbiamo fatto insieme a Mister Wolf e Audere, che desidero ringraziare. È un grandissimo risultato per la nostra città". 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133