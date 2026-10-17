Acrobati e artisti in scena all’Alfieri con lo spettacolo “Éveil”

Dopo aver accolto 10mila spettatori nel tour estivo del 2024, lo spettacolo “Éveil” torna in Italia in forma arricchita e potenziata per affrontare la prima tournée teatrale. Farà infatti tappa al Teatro Alfieri di Asti domani (domenica) alle 21, inserito tra gli “eventi extra” della stagione invernale.

Lo spettacolo

“Éveil” (“Il risveglio”) è uno spettacolo che intreccia emozione e visione poetica. Sul palco si librano acrobati (anche aerei) e artisti internazionali che fondono le più nobili arti circensi in uno spettacolo unico che intreccia sogno, avventura e meraviglia.

Le performance sono legate da un file rouge narrativo onirico, il racconto delicato di un incontro tra creature diverse provenienti da mondi lontani.

Lo spettacolo comprende sei capitoli, ognuno dei quali corrisponde ad un diverso quadro scenico, con scenografie impattanti, costumi e disegni di luce per trasportare lo spettatore in un mondo incantato permeato di atmosfere oniriche, abitato da creature fantastiche.

«In scena - commenta Alexandre Haffner, direttore artistico dello spettacolo - va “Il risveglio” in un mondo nuovo. All’inizio paura, conflitto. Poi la conoscenza reciproca, la scoperta, la meraviglia e, finalmente, l’armonia. Il percorso narrativo di inclusività e accettazione del diverso è assolutamente attuale. Dall’ostilità tra esseri appartenenti a mondi diversi si passa alla comprensione e all’unione. Un messaggio che è importante venga recepito da tutto il pubblico e soprattutto dai più piccoli che saranno gli adulti di domani. Sognando spesso si può imparare a diventare persone migliori».

La compagnia

Protagonista sul palco la compagnia Les farfadais, una delle compagnie di spettacolo acrobatico più note al mondo.

Il gruppo si divide tra eventi innovativi, spesso d’avanguardia, e spettacoli dal taglio più tradizionale che vengono creati e gestiti nelle tre sedi fisse in Francia, Spagna e Stati Uniti.

Biglietti su www.vivaticket.it.