«Festeggiamo dieci anni all’insegna di innovazione e attenzione verso il pubblico»

«Una giornata per festeggiare il decimo anniversario unendo riflessione e convivialità».

E’ l’obiettivo dell’associazione Craft, che dal 2016 gestisce lo Spazio Kor, l’ex chiesa di San Giuseppe diventata nel 2011 Piccolo Teatro Giraudi. Composta quell’anno da giovani operatori culturali (Fabiana Sacco, Aldo Buzio, Alice Delorenzi, Francesco Fassone, Elisabetta Serra), l’associazione, che ora vede nel gruppo anche Andrea Fasano e Giulia Conti, aveva vinto il bando promosso dal Comune per la gestione del teatro, con il compito di renderlo uno spazio culturale aperto alla città e sede di un maggior numero di eventi, dato che fino a quel momento aveva funzionato principalmente da supporto all’Alfieri.

Gli inizi

«Avevamo tante idee - ricorda la direttrice di Spazio Kor, Fabiana Sacco - per cui avevamo partecipato al bando fortemente voluto dall’allora dirigente Gian Luigi Porro, che ne aveva intuito le interessanti potenzialità».

«Tante idee, dicevo, caratterizzate da alcuni capisaldi. Innanzitutto una visione molto chiara della programmazione, incentrata sul teatro contemporaneo e l’innovazione, che abbiamo mantenuto negli anni nonostante le difficoltà, dato che rappresenta un ambito di nicchia. Quindi la cura e l’attenzione verso il pubblico, che negli ultimi anni ci ha portati ad un’altra nostra cifra distintiva, ovvero l’inclusione e l’accessibilità degli spettatori e degli artisti disabili, sfruttando anche il fatto che il palco non presenta barriere architettoniche».



I ricordi più belli

«Inizialmente - ricorda la direttrice insieme alla collega Elisabetta Serra - erano spesso indirizzate ai giovani. Poi, dopo la pandemia, abbiamo ricevuto richieste di organizzare laboratori per tutti, cosa che abbiamo fatto con diversi artisti, dalla danza contemporanea alla voce. TL’accordo è nato dall’incontro di visioni comuni. «Chiara Bersani aveva tenuto da noi uno spettacolo nel gennaio 2020», raccontano. «In compagnia sua e di Giulia Traversi ci siamo trovati molto bene a scambiare visioni. Tanto che, quando Emiliano Bronzino ha dovuto lasciare il ruolo di direttore artistico perché chiamato a dirigere la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, abbiamo proposto loro quel ruolo, che le vede protagoniste dall’anno 2021/2022».«I ragazzi iscritti - continuano - vivono lo spazio anche in altri orari, pranzando e svolgendo i compiti prima dell’inizio delle attività».

Sfogliando il libro dei ricordi, si fermano su due pagine in particolare. «Tra i momenti più belli - confida Elisabetta Serra - il periodo iniziale, ricco di entusiasmo, a partire da “The stage game”, il gioco teatralizzato, con la partecipazione della compagnia Teatro degli Acerbi, nell’ambito del quale era stato scelto il nome di Spazio Kor con l’apporto del pubblico. «L’obiettivo - evidenzia Fabiana Sacco - era fare in modo che lo spazio avesse una nuova identità condivisa con il pubblico, senza nulla togliere a quanto fatto in precedenza. Una identità visiva riconosciuta ancora oggi e poi decisamente rafforzata dall’inaugurazione dell’installazione permanente “Lens Flare”, composta da lenti colorate collocate nell’area verde esterna, risultato della call per artisti “Signals” vinta da Jacopo Valsania e Chiara Poletti».

Un momento di "The stage game"

I progetti futuri

Dal passato al futuro, sono ancora molti i sogni e i progetti in cantiere. «Ci piacerebbe essere attorniati da un’area verde più ampia, magari sacrificando il parcheggio circostante - precisano - che ci collegasse agli altri spazi culturali della zona, a partire da FuoriLuogo. Dal punto di vista dell’attivtà, poi, lavoreremo per ospitare più residenze artistiche, occasioni molto utili per genere nuove idee e visioni».

Su questa linea, saranno proprio due residenze artistiche ad aprire e chiudere, rispettivamente a novembre e maggio, la stagione 2026/2027.

La festa

La giornata di festa si terrà domani (sabato), cominciando alle 9 con la conferenza “Rigenerare spazi, generare cultura”, un momento di confronto sul tema della rigenerazione degli spazi a base culturale che vedrà interventi di Carlo Francesco Conti, Giovanni Campagnoli, Roberto Tognetti, Aldo Buzio e Fabiana Sacco.

Quindi, dalle 19, il momento conviviale e, alle 21, il concerto degli Autobuskers. Il gruppo che, in una formazione parzialmente diversa, aveva dato il via all’avventura nella giornata inaugurale di dieci anni fa.