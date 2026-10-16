Paolo Crepet torna sul palco del Teatro Alfieri di Asti

È ad un passo dal tutto esaurito la serata dal titolo “Riprendersi l’anima” che vedrà protagonista, domani (sabato) alle 21 al Teatro Alfieri di Asti, Paolo Crepet. Il noto psichiatra, psicologo, educatore e saggista tornerà ad Asti, dopo gli spettacoli del maggio 2023 e del febbraio 2024, per un evento extra della Stagione 2026/2027 del Teatro Alfieri.

Questa volta proporrà una sorta di monologo che fa da completamento all’omonimo volume, intitolato “Riprendersi l’anima”, pubblicato lo scorso aprile da Harper Collins.

Lo spettacolo

Alternando ricordi, riflessioni intense e storie commoventi, come quella dell’artigiano che non riusciva a incorniciare il dipinto “Guernica” di Picasso o del motociclista Mike il cui amore guarì una bambina, Crepet mostra in quelle pagine come l’ombra e la luce, il caldo e il freddo, la musica e il silenzio «siano tutti pezzi essenziali della nostra esistenza. Il tiepido, invece, è il vero pericolo: quell’apatia anestetizzata che ci rende indifferenti al mondo e a noi stessi».



L'impegno a teatro

“Riprendersi l'anima” è quindi un manifesto civile e intimo "per chi non vuole rinunciare a sentire, a scegliere e a vivere con autenticità in un mondo che troppo spesso chiede di spegnerci".

Un invito a vivere con autenticità che Crepet propone da sempre nei suoi libri e negli spettacoli teatrali che lo vedono da anni protagonista sul palco. Spesso rivolti ai genitori, hanno come obiettivo quello di far riflettere le famiglie sulla necessità di tornare a crescere i bambini senza la paura di imporre regole e divieti. Un primo passo necessario verso una educazione che punti a crescere i figli in modo che coltivino sogni e desideri, vivano seguendo passioni e interessi. Il tutto affinché siano in grado di prendere in mano la propria vita con coraggio e senza aver paura della fatica.



Concetti come neutralità, disciplina, felicità, sogni sono quindi alla base della serata, che, come sempre capita quando il protagonista è Paolo Crepet, cerca di educare a “guardare oltre”. Come dimostrano le parole emerse in occasione della tappa ad Aosta lo scorso agosto: «Le anime libere - ha sottolineato Crepet - sono rare perché oggi va di moda il consenso, non la libertà. La libertà costa, impone dei rischi, mentre il consenso attutisce, appiana. Ma senza quella libertà siamo tutti infelici. La libertà di una persona libera è una terapia, la migliore compagna per i vostri sogni, che non costano nulla, se non la fatica di andarci vicino. Cercate la luna, e anche se non ci riuscite, in ogni caso sarete seduti tre le stelle. Un modo molto bello per dire: “Vale la la pena provare a vivere davvero”».

«Non fate l’errore di arrivare alla mia età aspettandovi tutto dagli altri. Prendete il vostro coraggio, la vostra bellezza e cercate di essere cacciatori di orizzonti. Nessuno lo può fare per voi perché questa si chiama... vita».

Biglietti

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