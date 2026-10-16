Il teatro civile in scena stasera con Marco Paolini

Sarà Marco Paolini, il padre del teatro civile italiano, il protagonista dell'apertura della Stagione 2026/2027 del Teatro Alfieri di Asti, stasera (venerdì) alle 21. Il noto attore sarà in scena con “Studio per un nuovo spettacolo - Dov’è il Po?”, basato su testi scritti con Giulio Boccaletti.

Con lui sul palco Mirko Artuso, Marta Dalla Via e Ted Keijser.



Appassionato di mappe e viaggi, Paolini costruisce i suoi racconti attraverso uno sguardo attento al paesaggio, alla sua storia e alle sue trasformazioni. Autore di narrazioni di forte impatto civile, capaci di intrecciare memoria collettiva e storia, in questa seconda tappa del trittico teatrale “Atlante delle Rive” continua ad esplorare il rapporto tra comunità e ambiente, raccontando i fiumi come archivi delle trasformazioni umane. Partendo dal fiume più lungo d’Italia e dal suo bacino - il territorio in cui confluiscono tutte le acque dirette verso il fiume - lo spettacolo invita a scoprire non solo dove sia il Po, ma anche quale sia il nostro posto nel suo paesaggio.

Chi è Marco Paolini

Attore, autore e regista, Marco Paolini dagli anni Settanta al 1994 ha fatto parte di vari gruppi teatrali. È in uno di questi, il “Teatro Settimo di Torino”, che inizia a raccontare storie: nascono così gli “Album”, i primi episodi di una lunga biografia collettiva che attraversa la storia italiana dagli anni ’60 ai giorni nostri, fino a immaginare il futuro prossimo con il nuovo Album “Le avventure di Numero Primo”.

Noto al grande pubblico per “Il racconto del Vajont”, Paolini si distingue quale autore e interprete di narrazioni di forte impatto civile e per la capacità di raccontare il cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia sviluppata con il ciclo dei Bestiari.

Appassionato di mappe, treni e viaggi, traccia i suoi racconti con un’attenzione speciale al paesaggio, al suo mutarsi, alla storia (come nel "Milione") e al suo evolversi ("Numero Primo").

Abile a raccontare storie, sa portare quest’arte antica al grande pubblico con dirette televisive. Nel 1999 ha infatti fondato “Jolefilm”, la società con cui produce tutti i suoi spettacoli e con cui sviluppa la passione per il documentario e il cinema, realizzando opere che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e di critica: dal pluripremiato “Io sono Li” di Andrea Segre a “La pelle dell’orso”, di cui, oltre che interprete, è coautore con il regista Marco Segato, fino a “L’ordine delle cose” e “Welcome Venice” di Andrea Segre o “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto.

Biglietti

I biglietti per lo spettacolo, fuori abbonamento, sono disponibili nella biglietteria del teatro e online su www.bigliettoveloce.it al prezzo di 40 euro (ridotto 36 euro) per platea, barcacce, palchi; 27 euro (ridotto 24 euro) per il loggione.

Per informazioni: 0141/399057, www.teatroalfieriasti.it.