Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Concerti

Weekend di musica al Diavolo Rosso di Asti

Stasera la rock band The Blazing Fires, domani il concerto jazz del Pino Castagnaro Quartet

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

10 Ottobre 2026 11:31:16

Weekend di musica al Diavolo Rosso di Asti

I componenti del Pino Castagnaro Quartet

Dopo la serata di ieri che ha visto protagonista la Slow Migaloo, band post-punk italiana originaria di Asti (nata come duo indipendente formato da Elia Scaramozzino e Mattia Perosino, poi estesa a Simone Giglietti, Federico Civardi e Andrea Avidano), il weekend del Diavolo Rosso di piazza san Martino continua con due eventi all'insegna della musica.
Stasera, dalle 21, sul palco la rock band al femminile "The Blazing Fires", mentre domani (domenica) si terrà il concerto jazz del Pino Castagnaro Quartet. Saranno eseguiti brani originali tratti dai due album del gruppo e alcuni standard.
Protagonisti Pino Castagnaro (contrabbasso), Paolo Fasano (sax tenore e soprano), Roberto Butera (batteria) e Gabriele Ventura (pianoforte). 

Da ricordare che, dallo scorso primo settembre, il locale è aperto anche di giorno: il lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 19.30; negli altri giorni dalle 8.30 alle 2 di notte, con la consueta programmazione serale.
La decisione è stata assunta dal locale insieme insieme alla start up Heartist (piattaforma musicale ed etichetta discografica), nel ruolo di partner ed organizzatore eventi. Due realtà che hanno già lavorato insieme lo scorso luglio per organizzare il “Fuori Festival”.
Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133