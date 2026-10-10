Weekend di musica al Diavolo Rosso di Asti

Dopo la serata di ieri che ha visto protagonista la Slow Migaloo, band post-punk italiana originaria di Asti (nata come duo indipendente formato da Elia Scaramozzino e Mattia Perosino, poi estesa a Simone Giglietti, Federico Civardi e Andrea Avidano), il weekend del Diavolo Rosso di piazza san Martino continua con due eventi all'insegna della musica.

Stasera, dalle 21, sul palco la rock band al femminile "The Blazing Fires", mentre domani (domenica) si terrà il concerto jazz del Pino Castagnaro Quartet. Saranno eseguiti brani originali tratti dai due album del gruppo e alcuni standard.

Protagonisti Pino Castagnaro (contrabbasso), Paolo Fasano (sax tenore e soprano), Roberto Butera (batteria) e Gabriele Ventura (pianoforte).





Da ricordare che, dallo scorso primo settembre, il locale è aperto anche di giorno: il lunedì e il martedì dalle 8.30 alle 19.30; negli altri giorni dalle 8.30 alle 2 di notte, con la consueta programmazione serale.

La decisione è stata assunta dal locale insieme insieme alla start up Heartist (piattaforma musicale ed etichetta discografica), nel ruolo di partner ed organizzatore eventi. Due realtà che hanno già lavorato insieme lo scorso luglio per organizzare il “Fuori Festival”.