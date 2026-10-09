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Musica

"Benvenuti in casa Disney", domani il concerto con le colonne sonore dei più noti film di animazione

A salire sul palco la cantante Jane Plumbini, per l’occasione affiancata da Francesco Bordino, Simone Barbiero, Amedeo Fresia e dal coro Vocal Vibes

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

09 Ottobre 2026 16:18:54

"Benvenuti in casa Disney", domani il concerto con le colonne sonore dei più noti film di animazione

Jane Plumbini

Nuovo appuntamento con la stagione Regie Sinfonie, organizzata dall’associazione di promozione culturale I Musici di Santa Pelagia.

Domani (sabato), alle 21 nel teatro della Torretta (piazzetta Nostra Signora di Lourdes), spazio al concerto "Benvenuti a casa Disney". A salire sul palco la cantante Jane Plumbini, per l’occasione affiancata dal chitarrista Francesco Bordino, da Simone Barbiero al basso elettrico e contrabbasso, dal percussionista Amedeo Fresia e dal coro Vocal Vibes.

Il programma

Il programma si basa soprattutto sui motivi più famosi dei film d’animazione degli anni Novanta, tra cui "Aladdin" (1992), "Il Re Leone" (1994), "Pocahontas" (1995) e "Mulan" (1998). "In tutti i casi - spiegano gli organizzatori - si tratta di brani che abbinano una musica di straordinaria bellezza a temi quanto mai attuali, tra cui l’amicizia, la lealtà, l’amore, la giustizia e il rifiuto di ogni discriminazione. Accanto a questi veri e propri evergreen, si potranno ascoltare brani forse meno noti, ma comunque bellissimi, tratti da film più recenti come "Rapunzel" (2010), "Encanto" (2021) e "Oceania" (2026), destinati a diventare anch’essi dei classici presenti in tutte le playlist". 

Ingressi: 10 euro.
Per informazioni: istitutoverdiasti@gmail.com.

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