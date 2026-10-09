"Benvenuti in casa Disney", domani il concerto con le colonne sonore dei più noti film di animazione

Musica
09 Ottobre 2026 16:18:54
Jane Plumbini
Nuovo appuntamento con la stagione Regie Sinfonie, organizzata dall’associazione di promozione culturale I Musici di Santa Pelagia.
Domani (sabato), alle 21 nel teatro della Torretta (piazzetta Nostra Signora di Lourdes), spazio al concerto "Benvenuti a casa Disney". A salire sul palco la cantante Jane Plumbini, per l’occasione affiancata dal chitarrista Francesco Bordino, da Simone Barbiero al basso elettrico e contrabbasso, dal percussionista Amedeo Fresia e dal coro Vocal Vibes.
Il programma si basa soprattutto sui motivi più famosi dei film d’animazione degli anni Novanta, tra cui "Aladdin" (1992), "Il Re Leone" (1994), "Pocahontas" (1995) e "Mulan" (1998). "In tutti i casi - spiegano gli organizzatori - si tratta di brani che abbinano una musica di straordinaria bellezza a temi quanto mai attuali, tra cui l’amicizia, la lealtà, l’amore, la giustizia e il rifiuto di ogni discriminazione. Accanto a questi veri e propri evergreen, si potranno ascoltare brani forse meno noti, ma comunque bellissimi, tratti da film più recenti come "Rapunzel" (2010), "Encanto" (2021) e "Oceania" (2026), destinati a diventare anch’essi dei classici presenti in tutte le playlist".
Ingressi: 10 euro.
Per informazioni: istitutoverdiasti@gmail.com.
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