Lo scrittore Bruno Volpi presenta il nuovo romanzo “Ritratto di nobildonna”

Proseguono gli incontri alla libreria Alberi d’acqua di corso Alfieri 18 ad Asti. Sabato 10 ottobre, alle 17, sarà ospite lo scrittore Bruno Volpi per presentare, in dialogo con la giornalista Laura Avidano, il suo nuovo romanzo “Ritratto di nobildonna” (Damster edizioni), vincitore del concorso Letterario Nazionale “Giallo Festival”, la cui premiazione si è tenuta lo scorso marzo a Bologna.

Il romanzo

Il romanzo è ambientato tra Alessandria e Ovada nel 2016. Il capitano dei carabinieri Sofia Crisalide indaga sull'omicidio di un celebre critico d'arte, trovato morto dopo aver denunciato uno scandalo legato a un quadro attribuito al noto pittore ferrarese Giovanni Boldini, presentato come un vero e proprio capolavoro ritrovato.

L’indagine si complica giorno dopo giorno, svelando un vero e proprio groviglio di truffe, ambizioni e vendette personali, fino alla rivelazione finale che cambierà ogni prospettiva.

Bruno Volpi, alessandrino, laureato in Scienze geologiche, appassionato d’arte e letteratura italiana contemporanea, dal 2014 si dedica alla scrittura. Ha pubblicato i romanzi gialli “L’occhio di drago” (vincitore del premio nazionale La Quercia del Myr 2020 e citato nel saggio di Luca Crovi “Storia del giallo italiano”), “Come in un labirinto di specchi” e “Il tesoro della baronessa”, tutti aventi come protagonista il commissario Badalotti. A sua firma anche due raccolte di favole e altrettanti romanzi ambientati nel mondo dell'arte.

Ingresso gratuito previa prenotazione: 0141 556270, alberidacqua@libero.it.