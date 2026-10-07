Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Biblioteca Astense

Un "viaggio" nel cuore del Giappone con la scrittrice Antonietta Pastore

In dialogo con Simone Vaccaro, venerdì 9 ottobre presenterà il libro "Dove vuole andare, Sensei?"

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

07 Ottobre 2026 10:55:47

Un "viaggio" nel cuore del Giappone con la scrittrice Antonietta Pastore

La copertina del libro

Venerdì 9 ottobre, alle 18 alla Biblioteca Astense, Antonietta Pastore presenterà il libro "Dove vuole andare, Sensei? Un viaggio nel cuore del Giappone” (Einaudi 2025), in dialogo con Simone Vaccaro.


Quello tra Antonietta Pastore e il Giappone è un rapporto di lunghissima data, dal primo viaggio, nel 1974, fino a oggi. In pagine lievi, eppure ricche di aneddoti istruttivi, l’autrice ripercorre la sua appassionante scoperta di un Paese ignoto e lontano, conducendo il lettore dentro le case dei giapponesi. È un Giappone inatteso, meno formale e ordinato di come lo si immagina di solito, in cui tradizione e modernità convivono in un equilibrio mobile e umanissimo.


Torinese, Antonietta Pastore è stata docente di italiano all'Università di Osaka dal 1982 al 1993. Dopo essere tornata in Italia si è dedicata alla traduzione letteraria e alla scrittura.


Ingresso libero.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133