Un "viaggio" nel cuore del Giappone con la scrittrice Antonietta Pastore

Venerdì 9 ottobre, alle 18 alla Biblioteca Astense, Antonietta Pastore presenterà il libro "Dove vuole andare, Sensei? Un viaggio nel cuore del Giappone” (Einaudi 2025), in dialogo con Simone Vaccaro.



Quello tra Antonietta Pastore e il Giappone è un rapporto di lunghissima data, dal primo viaggio, nel 1974, fino a oggi. In pagine lievi, eppure ricche di aneddoti istruttivi, l’autrice ripercorre la sua appassionante scoperta di un Paese ignoto e lontano, conducendo il lettore dentro le case dei giapponesi. È un Giappone inatteso, meno formale e ordinato di come lo si immagina di solito, in cui tradizione e modernità convivono in un equilibrio mobile e umanissimo.



Torinese, Antonietta Pastore è stata docente di italiano all'Università di Osaka dal 1982 al 1993. Dopo essere tornata in Italia si è dedicata alla traduzione letteraria e alla scrittura.



Ingresso libero.