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Evento

"Humana foresta": spettacolo teatrale per bambini e famiglie alla scoperta della natura

In programma domenica 11 ottobre, sarà l'unico appuntamento della quinta edizione di "Acerbi al parco"

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

07 Ottobre 2026 10:47:39

"Humana foresta": spettacolo teatrale per bambini e famiglie alla scoperta della natura

Un momento

Domenica 11 ottobre, alle 15.30 e alle 17.30 al parco Rio Crosio di Asti, si terrà lo spettacolo itinerante esperienziale per bambini (dai 5 anni) e famiglie intitolato “Humana foresta” della compagnia teatrale Petra, dedicato alla scoperta della natura.
Sarà l’unico appuntamento della quinta edizione di “Acerbi al parco” promossa dalla compagnia Teatro degli Acerbi in parchi e giardini della città. Realizzata con il Comune, in collaborazione con Spazio Kor, vede come maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo.

"E’ una performance esperienziale - spiegano i promotori - alla scoperta degli spazi naturali e dei luoghi della memoria nei quali la natura ci parla, in cui la fascinazione performativa si mescola all’esperienza personale. La narratrice Antonella Iallorenzi condurrà il pubblico in ascolto degli alberi, delle loro storie e dei principi fondamentali che li rendono alberi guida, fino ad arrivare in un luogo segreto da cui andar via con un lascito, una presa di coscienza e di responsabilità: donare un nuovo sguardo per rinnovare l'antico patto di esistenza e convivenza tra uomo e natura".

L’ideazione e la regia sono di Antonella Iallorenzi e Raffaella Giancipoli; lo spettacolo è realizzato in coproduzione con Scarlattine Teatro - Campsirago Residenze.

Ingressi: 5 euro. Per informazioni: 351 8978847.

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