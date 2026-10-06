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cultura

"Nuovi sguardi", al via la stagione teatrale canellese.

Giovedì 8 ottobre apre il sipario del Balbo "Costard" di Hafid Sour; sabato 10, nella chiesa di San Rocco, in scena “Medea per strada” di Elena Cotugno.

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

06 Ottobre 2026 15:05:02

Compagnie Ruée des Arts Costard

La Compagnie Ruée des Arts

Tutto pronto per la prima data del cartellone teatrale "Nuovi sguardi" organizzato a Canelli dalla Fondazione Egribiancodanza. 

Giovedì 8 ottobre, alle ore 21, prenderà il via la nuova stagione di danza. Le assi del teatro Balbo ospiteranno “Costard”, pièce internazionale della Compagnie Ruée des Arts. Una creazione di Hafid Sour che mette in dialogo la danza urbana e l’hip-hop con l’eleganza dell’abito sartoriale.

«Sei danzatori entrano in scena come un’unica massa di corpi, si intrecciano, si trasformano e danno vita alla figura dell’uomo in abito elegante – spiega il direttore artistico Raphael Bianco - È l’uomo a fare l’abito o è l’abito a definire l’individuo?». Partendo da questa domanda, la pièce esplora il rapporto tra identità e apparenza e l’abito diventa materia viva, parte della coreografia. Biglietti € 22 (ridotto 13,20)

Il 10 ottobre, alle ore 18, nella chiesa di San Rocco, “Medea per strada” un’esperienza teatrale immersiva che affronta il tema della tratta della prostituzione attraverso una libera riscrittura del celebre mito. Un pubblico ristretto viene accompagnato a bordo di un vecchio furgone, trasformato in un teatro viaggiante, che percorre le strade della prostituzione delle diverse città coinvolte. Durante il viaggio, l’attrice Elena Cotugno racconta la vicenda della protagonista, mentre il paesaggio reale diventa parte integrante della narrazione. Biglietti € 22 (ridotto 13,20).

Info:366.4308040 

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