Vittorio Alfieri, due incontri tra teatro e musica per ricordare il poeta nell'anniversario della morte

Giovedì 8 ottobre ricorre l’anniversario della morte dell’illustre poeta astigiano Vittorio Alfieri (1749/1803). Per l’occasione la Fondazione Centro di Studi Alfieriani organizza due incontri tra teatro e musica, su testi di Carla Forno, il 10 e il 25 ottobre nella chiesa di San Martino, in collaborazione con il Gruppo di volontariato culturale San Martino.

L'appuntamento di sabato 10 ottobre

Sabato 10 ottobre alle 18 andrà in scena “L’emozione del Teatro”: protagonisti Jacopo Morra e Maria Rita Lo Destro, con Lorenzo Morra al pianoforte. Verrà data voce al dialogo immaginario tra il celebre attore Antonio Marrocchesi, interprete del personaggio di Saul in uno spettacolo a Firenze che vide fra il pubblico lo stesso Alfieri, con la giovane Isabella Roncioni. Giovane che ebbe l’emozione di recitare accanto allo stesso poeta, che infatti fu anche attore, proprio nella parte di Saul, durante uno spettacolo a Pisa. «Sarà l’occasione - commenta Forno - di condividere due momenti intensi degli ultimi anni di Alfieri prima della morte, ma anche di celebrare la magia del teatro, a nome dello stesso poeta che ne fece una ragione di vita».

L'evento di domenica 25 ottobre

Domenica 25 ottobre, sempre alle 18, spazio allo spettacolo che contiene nel titolo una citazione alfieriana, “Che ho a che fare io con gli schiavi?”. Saranno Diego Coscia e Valentina Veratrini, con la musica di Felice Reggio alla tromba, a dare voce a Piero Gobetti e alla moglie Ada, offrendo, attraverso lo scandaglio del loro profondo legame affettivo e sentimentale. "Un’occasione di incontro - commenta Carla Forno - con il giovane intellettuale torinese, sullo sfondo delle tragiche vicende degli anni Venti del Novecento, per raccoglierne la straordinaria testimonianza di impegno e passione morale e politica, alimentata dalla riflessione sul pensiero di Vittorio Alfieri".

Lo spettacolo fa seguito al convegno organizzato lo scorso mese di aprile dal Comune di Ferrere con la Fondazione Centro di Studi Alfieriani e il Centro Studi Piero Gobetti, in occasione del centesimo anniversario della morte di Gobetti (1901-1926). "Intende suggerire, proprio in occasione dell’anniversario della morte di Alfieri - conclude - la riflessione sulla fortuna postuma delle sue opere e del suo pensiero politico, in grado di provocare la nostra coscienza a secoli di distanza sulla condanna della violenza del potere e sulla strenua difesa della libertà".

In entrambi i casi ingresso ad offerta libera per il restauro dell’organo ottocentesco della chiesa.