Inaugurata la mostra "Prometeo, il fuoco della ribellione"

Si intitola "Prometeo, il fuoco dellla ribellione" l'esposizione inaugurata nei locali di corso Dante 35, ad Asti, nell'ambito di Ars Animae, progetto artistico coordinato da Simone Febo Trovò Santi.

In mostra le opere - dipinti, fotografie e una installazione - a firma di 15 artisti, in maggioranza giovani e astigiani: oltre a Simone Febo Trovò Santi, Marco Meucci, Hiris Kay, Nazario Olivieri, Marco Baldi, Antea, Chiara Giorgio, Giulia Porello, Edoardo Massasso, Stefano Verdesca, Nicolò Quadi, Andrea di Bartolo, Diego C. De La Vega, Francesco Surfaro e Claudio Massasso.

"Quella che abbiamo inaugurato - commenta Simone Febo Trovò Santi - è la quarta esposizione che organizziamo come progetto Ars Animae, avviato tre anni fa. Traendo nutrimento dal mito, il nostro progetto analizza l'attualità e la necessità di resistere all'oscurità di un mondo sempre più conflittuale e disumano in cui l'altro è spesso visto come nemico. Nello specifico, la nuova mostra si inserisce nella riflessione proponendo il gesto del titano Prometeo".

Il coordinatore spiega quindi gli obiettivi concreti del progetto. "Lobiettivo - conclude - è favorire occasioni per esporre ad artisti del territorio non ancora affermati: stavolta abbiamo sfruttato come sede della mostra gli spazi di un negozio sfitto nel centro città, in accordo con il proprietario".

La mostra è visitabile fino al 18 ottobre nei giorni feriali dalle 15 alle 18 e nel fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.