Flavia Piccoli Nardelli ad Asti per parlare di cultura e cittadinanza

Sarà Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell’Aici (Associazione delle istituzioni di cultura italiane), la protagonista della V Lezione Goria, in programma giovedì 8 ottobre alle 18 nella sede della Fondazione Goria, in piazza San Martino 11 ad Asti.

“Cultura e cittadinanza. Persone, conoscenza, partecipazione” è il titolo scelto per questa nuova edizione, promossa dalla Fondazione Goria per proseguire un percorso di riflessione avviato nel 2011, dedicato alle grandi questioni che attraversano la società contemporanea. La Lezione Goria nasce, infatti, come uno spazio di confronto sul presente e sul futuro, a partire dal pensiero, dall’esperienza e dalle questioni che hanno attraversato la vita pubblica del politico astigiano Giovanni Goria (1943/1994), Presidente del Consiglio dal 1987 al 1988 e più volte ministro.

Gli obiettivi della Lezione Goria

«Fin dalla prima edizione - spiegano dalla Fondazione - l’intento non è stato quello di proporre un semplice esercizio della memoria, ma di affidare a personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura e della società il compito di leggere il proprio tempo, offrendo strumenti di conoscenza e nuove prospettive di riflessione».



Chi è Flavia Piccoli Nardelli

Un percorso che ha visto protagonisti, nel 2011,con la prima Lezione dedicata a “Governare le contingenze”; nel 2012con “Federalismo sì, ma europeo”; nel 2014con “L’impegno di Giovanni Goria a vent’anni dalla sua scomparsa” e, nel 2025,con “Fare futuro con il passato – Il caso del Museo Egizio”.

Ora la quinta Lezione amplia ulteriormente il campo degli argomenti affrontati e porta al centro del confronto la cultura e il suo rapporto con la cittadinanza. A sviluppare questa riflessione sarà, appunto, Flavia Piccoli Nardelli, figura che ha dedicato una parte significativa del proprio percorso professionale e istituzionale ai temi della cultura, dell’istruzione e delle istituzioni culturali.

Presidente dell'Aici dal 2023, ha insegnato nelle scuole romane e per oltre vent’anni è stata segretario generale dell’Istituto Luigi Sturzo, occupandosi della tutela e valorizzazione di uno dei più importanti patrimoni della cultura politica italiana.

Eletta alla Camera dei Deputati per due legislature, dal 2013 al 2022, ha ricoperto diversi incarichi nella Commissione cultura, scienza e istruzione, della quale è stata presidente nella XVII legislatura. Nel corso della sua attività professionale, culturale e istituzionale ha dedicato particolare attenzione al ruolo degli istituti culturali, alla conservazione e trasmissione della memoria, all’istruzione e al rapporto tra cultura, società e cittadinanza.

Con questo incontro la Fondazione rinnova così un appuntamento «nato per mantenere vivo non soltanto il ricordo di Giovanni Goria, ma soprattutto un metodo: osservare il presente, comprenderne i cambiamenti e creare occasioni di confronto capaci di parlare al futuro».



L’ingresso all'incontro è libero. Per informazioni: segreteria@fondazionegoria.it.