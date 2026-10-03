«In scena la straordinaria attualità del pensiero di San Francesco»

Appuntamento straordinario per la rassegna “Le sfide della fede”, volta ad indagare il rapporto tra ragione e fede, uomo e Dio.

Domani, domenica 4 ottobre, giornata in cui si celebra San Francesco d'Assisi, in occasione della conclusione del festival del Medioevo Astese andrà in scena il nuovo spettacolo del Teatro degli Acerbi “Francesco sulla strada”, libero adattamento drammaturgico di Andrea Caldi e Elena Romano dal testo di Luciano Nattino.

Lo spettacolo

L’appuntamento è alle 16 nel giardino del Battistero di San Pietro.

In scena Andrea Caldi, Jacopo Siccardi ed Elena Romano (regista del lavoro).

Lo spettacolo nasce come libero adattamento del testo originale, conservandone la forza poetica e l'impianto narrativo e rileggendolo attraverso uno sguardo contemporaneo, capace di parlare al pubblico di oggi senza rinunciare alla profondità della figura di Francesco. In scena non emerge il santo delle immagini devozionali né il personaggio della tradizione agiografica. Emerge, invece, un uomo inquieto e radicale, che sceglie di mettere continuamente in discussione sé stesso, il potere, il denaro e ogni forma di possesso.

La vicenda di Francesco diventa così il racconto universale di ogni essere umano chiamato a scoprire la sua vocazione. «La regia - commenta Elena Romano - assume come principio artistico la stessa essenzialità che attraversa la vita del protagonista. La povertà francescana non viene rappresentata, ma diventa linguaggio scenico. Il centro della scena resta l'attore: la sua presenza, il racconto, il dialogo vivo con il pubblico. Questo allestimento nasce dal desiderio di riportare al centro la straordinaria attualità del pensiero francescano. Francesco appare come una figura capace ancora oggi di interrogare il nostro tempo: un uomo che sceglie la fraternità in un mondo attraversato dai conflitti, la condivisione in una società costruita sull'accumulo, la relazione con il creato in un'epoca segnata dalla crisi ambientale».

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 351 8978847.

La rassegna

La rassegna è promossa dal Teatro degli Acerbi e dall'Istituto Oblati di San Giuseppe Marello, in collaborazione con il Progetto Culturale della Diocesi. E' realizzata con il Comune di Asti, la collaborazione di Spazio Kor e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo, oltre all'appoggio di numerosi partner.