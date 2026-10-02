Premiato il racconto “Dont’ cry for her Palestina” di Aldo Giordanino

Nuovo riconoscimento per il racconto "Don't cry for her Palestina" dello scrittore astigiano Aldo Giordanino, che si è piazzato al primo posto alla 23esima edizione del concorso letterario "Il fantasmino d'oro", la cui cerimonia si è recentemente svolta nel castello dei Principi d'Acaja a Fossano.

Inserito nella raccolta “Lungo le rotte del cuore”, uscita nel 2023 per la casa editrice Robin, nel 2015 il racconto gli era valso il World Literary Prize a Parigi mentre due anni fa si era classificato primo nella sezione “Narrativa a tema libero” del premio letterario “Felici diversamente”, promosso dalla sezione di Chivasso dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare.

«Il racconto - spiega l’autore - parla di un pellegrinaggio che ho compiuto nel 1993 in Israele, durante cui avevo conosciuto una ragazza palestinese che lavorava nell’hotel in cui alloggiavo. Tra noi nacque un sentimento che però non ebbe seguito perché lei fu costretta ad accettare un matrimonio combinato».