Nell'ex chiesa di San Giorgio di Belveglio la mostra d'arte "I venti del magico bosco"

Una nuova edizione della mostra concorso di pittura dedicata al territorio di Belveglio si terrà a partire dal fine settimana. "I venti del magico bosco" è il tema del concorso d'arte allestito quest'anno dall'associazione biblioteca di Belveglio e dall'associazione Artemisia di Asti: sabato alle 16,30 nell'ex chiesa di San Giorgio del suggestivo borgo storico di Belveglio sarà inaugurata la mostra delle opere realizzate dagli artisti astigiani e i visitatori potranno votare le creazioni preferite.

L'ex chiesa di San Giorgio nel centro storico di Belveglio

Domenica alle 16,30 un momento musicale nell'ambito dell'esposizione: il maestro Felice Reggio e la sua tromba suoneranno i classici della musica jazz in un incontro tra la cultura musicale afroamericana e la tradizione europea.

Ulteriore appuntamento nel weekend successivo. Sabato 10 ottobre alle 16,30, sempre nell'ex chiesa di San Giorgio, Daniele Dal Colle e Annalisa Franco presenteranno il loro cd "Banditi" e canteranno le ballate che lo compongono. Verranno inoltre eseguite letture che faranno vivere agli spettatori l'atmosfera del magico mondo dei boschi. Domenica 11 ottobre, alle 16,30, la premiazione delle 12 opere più votate dai visitatori della mostra.