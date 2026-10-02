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Musica

Dal Barocco all'Ottocento, nuovo concerto del festival Cantantibus Organis

Domani a Castellero si esibiranno Stefano Manfredini all'organo e Innocenzo Caserio alla tromba

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

02 Ottobre 2026 17:10:08

Dal Barocco all'Ottocento, nuovo concerto del festival Cantantibus Organis

Dopo la grande partecipazione del terzo appuntamento, tenutosi lo scorso 27 settembre a Castellero, il festival Cantantibus Organis prosegue il viaggio alla scoperta del patrimonio sacro locale.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani (sabato) alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Felice Prete e Martire a Cinaglio. 

Protagonisti della serata saranno Stefano Manfredini all'organo e Innocenzo Caserio alla tromba, che proporranno un programma che spazierà dallo sfarzo del Barocco alle suggestioni dell'Ottocento. Il repertorio della serata prevede musiche di grandi maestri della storia della musica come Bach, Händel, Telemann, Viviani, Adams, Petrali, Czerny e Clarke.

La rassegna

La rassegna organistica è organizzata dall'Associazione Giacinto Calderara e dall'Istituto Diocesano di Musica Sacra (Idilim), con la direzione artistica del maestro Daniele Ferretti. Di carattere itinerante, si pone da anni l'obiettivo di valorizzare gli organi storici del territorio astigiano attraverso concerti di alto profilo culturale, ospitando organisti anche dall'estero. 

Il festival è sostenuto da Fondazione CrAsti e Rotary Club, con il contributo dei Comuni di Castellero, Cinaglio e Roatto.

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