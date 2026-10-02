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Evento

Un viaggio tra musica e narrazione alla scoperta di San Francesco

Domenica il concerto d'arte proposto dal gruppo di musica antica La Ghironda con i Laeti Cantores

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

02 Ottobre 2026 16:51:29

Un viaggio tra musica e narrazione alla scoperta di San Francesco

Domenica 4 ottobre, alle 17 al Museo diocesano San Giovanni di via Natta ad Asti, il gruppo di musica antica La Ghironda e i Laeti Cantores proporranno il concerto d’arte “Joculatores Dei - Giotto racconta Francesco. Storia di un uomo, il teatro e la leggenda”: un viaggio tra arte, musica e narrazione dedicato alla figura di Francesco d'Assisi.


L'iniziativa propone una rilettura originale della vicenda umana e spirituale del santo. Attraverso gli affreschi del celebre ciclo della Basilica superiore di Assisi, attribuito a Giotto, il pubblico sarà guidato alla scoperta di un racconto che intreccia storia, fede, comunicazione e rappresentazione. Al centro il dialogo ideale tra due grandi innovatori: Francesco, che seppe trasmettere il proprio messaggio attraverso un linguaggio sorprendentemente moderno, e Giotto, artista che trasformò profondamente il modo di raccontare per immagini. Secondo la formula dei concerti d'arte, la narrazione sarà accompagnata dall'esecuzione dal vivo di musiche medievali.

Per l’occasione la Biblioteca del Seminario vescovile metterà in mostra, al Museo diocesano, una attestazione manoscritta dell’Ufficio di San Francesco.

Ingresso libero con offerta volontaria.

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