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Conferenza

La saggista Adriana Castagnoli parla di temi geopolitici

L'incontro, intitolato “Dominio. Il lato oscuro della competizione fra potenze”, è organizzato dall'associazione Ethica - Forum di riflessione

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

30 Settembre 2026 10:38:22

La saggista Adriana Castagnoli parla di temi geopolitici

Storica e Adriana Castagnoli è storica, saggista ed editorialista de “Il Sole 24 Ore” dal 2004

Domani (giovedì), alle 17.30 nella sede della Fondazione Goria (piazza San Martino 11), l’associazione “Ethica – Forum di riflessione” organizza un incontro con Adriana Castagnoli sul tema “Dominio. Il lato oscuro della competizione fra potenze”.

L’incontro si inserisce nella programmazione autunnale di Ethica dedicata ai temi della geopolitica, in attesa del convegno internazionale “L’Europa e la guerra”, che avrà luogo dal 15 al 17 ottobre tra Alessandria e Asti.

Borsa di studio da mille euro in memoria di Piero Rampini

Promossa dall’associazione “Ethica - Forum di riflessione” in occasione del convegno internazionale “L’Europa e la guerra”

L’argomento su cui si concentrerà l’incontro è stato analizzato dalla relatrice nel suo ultimo libro “Dominio. Il mito del nuovo ordine mondiale” (Il Sole 24 Ore, 2025), che focalizza l’attenzione su alcuni temi centrali della contemporaneità: la redistribuzione del potere, i nuovi protagonisti geopolitici e i progetti concorrenti per la governance mondiale. Argomenti di cui parlerà in dialogo con Michele Bozzola, esperto in risorse umane e socio di Ethica.
Storica e saggista, editorialista de “Il Sole 24 Ore” dal 2004, Castagnoli si occupa di rapporti geo-economici e geopolitici a livello mondiale. Ha pubblicato numerosi saggi su questi temi oltre che sull'industria e sull'economia italiana ed europea.

L’ingresso all’incontro è libero.

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