Nel castello di Monteu Roero la mostra di Filippo Pinsoglio

Aprirà oggi pomeriggio, nel castello di Monteu Roero, la mostra personale del pittore astigiano Filippo Pinsoglio ispirata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. In esposizione 22 opere, tutti disegni colorati con collage di carta o applicando strass di tessuto, ispirati ad alcuni canti dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. Presenta anche un quadro dedicato a San Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte.

La mostra sarà aperta fino al 25 ottobre con i seguenti orari: oggi pomeriggio dalle 17 alle 19; domenica 4 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18; domenica 18 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; domenica 25 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Chi è Filippo Pinsoglio

Filippo Pinsoglio, Maestro del Palio nel 2021, è stato allievo di artisti come Amelia Platone e Carlo Carosso. In oltre 30 anni di attività ha esposto in decine di mostre collettive e personali, realizzando innumerevoli opere, che spesso sono state anche donate per iniziative sociali o eventi che hanno animato la città, come le cartoline commemorative per l’adunata nazionale degli alpini.

Pinsoglio si lascia ispirare dai soggetti dell’epica, dalle fiabe e dalla Bibbia. Sono nati così, negli anni, cicli di dipinti e disegni, realizzati con tecnica mista e acrilico su tele di iuta di varie dimensioni, preparate con collage di carte colorate.

Per i suoi ultimi cicli di opere si è ispirato anche alla “Divina Commedia” di Dante, come nel caso della mostra a Monteu Roero, al “Milione” di Marco Polo e alla “Vita” di Vittorio Alfieri.