Silvio Volpato inaugura la mostra personale ad Albenga: al centro la "magia delle torri"

Non solo una mostra, ma un gemellaggio simbolico tra Asti e Albenga. Protagonista il pittore astigiano Silvio Volpato, presidente della Società promotrice delle belle arti e Maestro del Palio 2022, che domenica 27 settembre inaugurerà una mostra personale nella cittadina ligure dal titolo “Albenga - Asti - La magia delle torri”.

Il progetto

«L’idea - racconta - è arrivata due anni fa, dopo aver scoperto il centro storico di Albenga, ricco di torri come Asti ma concentrate in un’area decisamente più ridotta. Essendo rimasto folgorato dalla bellezza del luogo, ho deciso di riproporre una mostra con opere raffiguranti torri, che già avevo allestito nel 2022 ad Asti, inerenti anche Albenga, promuovendo una sorta di gemellaggio simbolico».

L’esposizione comprenderà 30 dipinti ad olio su tela: 15 riguardano scorci di Asti e delle sue torri e 15 il centro storico di Albenga, oltre ad un quadro che raffigura l’isola Gallinara che si vede dalla spiaggia della cittadina. «In ogni caso - continua - sono tutti dipinti inediti, realizzati per l’occasione, che non sono mai comparsi in altre esposizioni».



Orari

Volpato non esclude una seconda “tappa” ad Asti. «Potrei portare “la magia delle torri” anche nella nostra città. Non lo escludo».

L’esposizione, che sarà ospitata nella sede Ucai di Piazzetta dei leoni, sarà inaugurata domenica alle 11 con l’intervento di presentazione da parte di Irene Trione.

Sarà poi visitabile fino al 4 ottobre nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30; nei festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per informazioni: 347/2799339.