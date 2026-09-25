Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Arte

Silvio Volpato inaugura la mostra personale ad Albenga: al centro la "magia delle torri"

Domenica il taglio del nastro - L'artista: «Un gemellaggio simbolico con la città di Asti»

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

25 Settembre 2026 17:18:52

Silvio Volpato inaugura la mostra personale ad Albenga: al centro la "magia delle torri"

Silvio Volpato

Non solo una mostra, ma un gemellaggio simbolico tra Asti e Albenga. Protagonista il pittore astigiano Silvio Volpato, presidente della Società promotrice delle belle arti e Maestro del Palio 2022, che domenica 27 settembre inaugurerà una mostra personale nella cittadina ligure dal titolo “Albenga - Asti - La magia delle torri”.

Il progetto

«L’idea - racconta - è arrivata due anni fa, dopo aver scoperto il centro storico di Albenga, ricco di torri come Asti ma concentrate in un’area decisamente più ridotta. Essendo rimasto folgorato dalla bellezza del luogo, ho deciso di riproporre una mostra con opere raffiguranti torri, che già avevo allestito nel 2022 ad Asti, inerenti anche Albenga, promuovendo una sorta di gemellaggio simbolico».
L’esposizione comprenderà 30 dipinti ad olio su tela: 15 riguardano scorci di Asti e delle sue torri e 15 il centro storico di Albenga, oltre ad un quadro che raffigura l’isola Gallinara che si vede dalla spiaggia della cittadina. «In ogni caso - continua - sono tutti dipinti inediti, realizzati per l’occasione, che non sono mai comparsi in altre esposizioni».

Volpato non esclude una seconda “tappa” ad Asti. «Potrei portare “la magia delle torri” anche nella nostra città. Non lo escludo».

Orari

L’esposizione, che sarà ospitata nella sede Ucai di Piazzetta dei leoni, sarà inaugurata domenica alle 11 con l’intervento di presentazione da parte di Irene Trione.
Sarà poi visitabile fino al 4 ottobre nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30; nei festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 
Per informazioni: 347/2799339. 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133