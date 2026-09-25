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Omaggio dell'artista astigiana Antonia Teotino alla parrocchia di Neive

Ha donato tre opere a carattere sacro a don Rabellino che guida la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

Redazione web

Redazione web

25 Settembre 2026 17:02:48

Omaggio dell'artista astigiana Antonia Teotino alla parrocchia di Neive

Giovedì, nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Neive, l'artista astigiana Antonia Teotino, impegnata nel sociale grazie alle sue mostre, ha consegnato a don Emiliano Rabellino tre opere a sua firma di carattere sacro: "L'ultima cena", eseguita con una tecnica informale; "La deposizione", realizzata con la tecnica a graffio "per meglio esprimere il sacrificio della madre e del figlio"; "Papa Francesco", in cui il Pontefice è ritratto da solo, sotto la pioggia battente, in un momento critico e doloroso per l'intera umanità, mentre chiede aiuto alla Santa Croce.

Don Rabellino ha apprezzato le opere esprimendo parole di elogio all'artista e ad Alessandro Bosio, che ha ringraziato per l'impegno, la passione e la tenacia con cui si prodiga per la diffusione dell'arte contemporanea. 

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