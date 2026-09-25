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Spettacolo

"Il Pirata" Marco Pantani rivive nelle sue imprese alla Chiesa dei Battuti di Castagnole Lanze

Ottimo riscontro di pubblico per lo spettacolo andato in scena giovedì nel ricordo del campionissimo delle due ruote

Davide Chicarella

Davide Chicarella

25 Settembre 2026 10:56:00

Il Pirata

Andrea Lamberto, Alessia Sposato e Davide Chicarella

Un giovedì sera nel ricordo di uno dei più grandi sportivi di sempre. La Chiesa dei Battuti Bianchi di Castagnole delle Lanze ha ospitato lo spettacolo di narrazione sportiva e musica dal vivo "Il Pirata", dedicato alla vita e alle imprese di Marco Pantani. 

Un evento allestito nella magnifica location e promosso dal Comune di Castagnole delle Lanze, con in prima fila il sindaco Carlo Mancuso e il consigliere Domenico Loscalzo. Si sono esibiti sul palco Davide Chicarella in qualità di storyteller, Alessia Sposato alla voce e Andrea Lamberto alla chitarra, ripercorrendo la vita, i trionfi, le cadute e le risalite di un campione iconico e trasversale. 

Marco Pantani, vincitore di Giro d'Italia e Tour de France nel 1998, poi squalificato per doping nel 1999 dopo il controllo a Madonna di Campiglio quando stava per concedere il bis, è uno sportivo che emoziona ancora oggi, e la sua storia è intrisa di punti di domanda, compresa la sua scomparsa il Giorno degli Innamorati, il 14 febbraio 2004. A soli 34 anni, in condizioni che ancora oggi fanno discutere.

La grande certezza, nella serata castagnolese, è il suo immenso talento, perchè, parafrasando Adriano Dezan. storica voce della Rai, "quando la strada si riza sotto ai pedali Pantani è il più forte di tutti, non c'è nulla da fare".

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