Monferrato on stage, domani "La notte delle chitarre": sul palco Custodie Cautelari, Stef Burns e Amudi Safa

Dopo gli eventi estivi che hanno animato diversi comuni tra Astigiano, Torinese e Alessandrino, Monferrato on stage torna per due speciali appuntamenti in programma domani (venerdì) e sabato in piazzale De André ad Asti organizzati sempre da Fondazione Mos.

Ancora una volta saranno unite le eccellenze gastronomiche alla musica con l’obiettivo di valorizzare, promuovere e accrescere il senso di identità e appartenenza al territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Gli appuntamenti sono inseriti nel programma del Trofeo delle Regioni Mototurismo 2026, che si terrà dal 25 al 27 settembre. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal Moto Club Alfieri, vedrà infatti la collaborazione di Monferrato On Stage, che sarà protagonista delle due serate del 25 e 26 settembre, portando nell’ambito del Trofeo delle Regioni un programma di spettacoli e musica pensato per accompagnare il grande appuntamento dedicato al mototurismo.

Il programma di domani

Domani (venerdì), a partire dalle 18.30, sarà possibile accedere all’area enogastronomica con prodotti piemontesi, in collaborazione con consorzio Coalvi, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ed Enoteca Regionale di Albugnano, accompagnati dal cocktail bar Cocchi e Bosso.

Dalle 21.30, spazio a "La notte delle chitarre", con Custodie Cautelari, Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi e Alice Cooper, e Amudi Safa, spesso al fianco di artisti come Ultimo, Achille Lauro e Piero Pelù.

Ingresso gratuito.

La serata di sabato

Sabato 26 settembre, dalle 20, si terrà la Serata delle Regioni con stand, degustazioni e specialità provenienti da tutta Italia in una kermesse di sapori made in Italy gratuita.

Sempre dalle 20 sarà possibile accedere al Lounge bar di Monferrato On Stage / Moto Club Alfieri cocktail bar, con bicchieri a base di Americano Cocchi e Amaro del Monferrato Bosso.

A partire dalle 21, infine, il dj set di Andrea Calandra e Giuseppe Fava.

"Monferrato On Stage - spiegano da Fondazione Mos - non è solo un festival musicale, ma un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell’enogastronomia e della cultura musicale".

L’edizione del 2026 è realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti, Città metropolitana di Torino e Provincia di Alessandria, in collaborazione con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alexala, Asti Agricoltura-Confagricoltura, Fondazione CrAsti, Vignaioli Piemontesi, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato e Scatolificio Monterosa, Pistal Racing, Consorzio di Cocconato–Riviera del Monferrato ed Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, Enoteca Regionale dell'Albugnano–Riviera del Monferrato in collaborazione con Monferrato Excellence, Attiva mente, BMU Booking and Management, Meta e Fassa Bortolo.