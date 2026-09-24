Giornate europee del patrimonio, le iniziative nell'Astigiano

Si svolgeranno anche nell'Astigiano varie iniziative nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio 2026, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre.

La mostra "A scuola con gli antichi"

Innanzitutto l'inaugurazione, domani (venerdì) alle 18, della mostra libraria e documentaria "A scuola con gli antichi. La costruzione del sapere tra Medioevo ed Età moderna", allestita nel refettorio del seminario vescovile (piazzetta del Seminario, Asti), organizzata dalla Biblioteca del Seminario vescovile in occasione della ricorrenza dei 25 anni di riapertura al pubblico.

Debora Ferro e Daniela Nebiolo, curatrici della mostra, proporranno ai visitatori un percorso nell’inedito mondo della scuola e dell’apprendimento tra il tardo Medioevo e l’Età moderna. Le raccolte della Biblioteca del Seminario, istituzione che per sua natura è sempre stata profondamente legata all’insegnamento e alla formazione, custodiscono, infatti, una testimonianza della cultura scolastica europea: incunaboli, edizioni cinquecentesche, manuali didattici, grammatiche, lessici e testi pedagogici che per secoli hanno accompagnato la formazione di studenti, maestri ed ecclesiastici.

A rendere particolarmente preziosi questi volumi sono anche le numerose tracce lasciate dai loro utilizzatori: note manoscritte, correzioni, annotazioni marginali, firme di possesso ed ex libris che restituiscono una testimonianza viva delle pratiche di studio e insegnamento.

A questo patrimonio si affianca una scoperta: un piccolo quaderno scolastico manoscritto dei primi anni del XV secolo, conservato presso l’Archivio della Collegiata di San Secondo. Questo documento, posto all’inizio del percorso espositivo, permette di osservare concretamente metodi, esercizi e contenuti dell’insegnamento medievale e costituisce il punto di partenza ideale per comprendere il sistema educativo dell’epoca.

L’itinerario della mostra è caratterizzato dalla presenza di pannelli illustrativi che approfondiscono e chiariscono le sei sezioni espositive. Per approfondire questi temi con gli studenti delle scuole astigiane, il percorso è accompagnato da due laboratori didattici rivolti alle scuole medie e superiori.

La mostra resterà aperta fino al 18 ottobre con il seguente orario: venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19. Per le scuole sono possibili visite guidate su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

Visite guidate all'Archivio di Stato

L'Archivio di Stato di via Govone ad Asti sarà aperto in entrambe le giornate, sabato e domenica, per le visite guidate. Sono previsti quattro turni alle ore 14, 15, 16 e 17. A partire dal tema delle Giornate europee del patrimonio, ovvero "Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare", sarà messo in evidenza il lavoro portato avanti per la conservazione dei beni architettonici, archivistici e bibliografici.

Per informazioni e prenotazioni: as-at@cultura.gov.it, 0141 531229.

Al termine del percorso sarà possibile visitare la mostra “1946. Luci e ombre della rinascita”, realizzata in collaborazione con l’Israt (Istituto per la storia della Resistenza), a disposizione nella sede dell'Archivio fino al 20 novembre.

Castelli Aperti

Castelli Aperti, la rassegna che dal 1996 apre periodicamente al pubblico dimore storiche e castelli del Piemonte, partecipa con numerosi beni del proprio circuito, aderendo alle Giornate europee del patrimonio con scontistiche dedicate o eventi speciali. Castelli, palazzi, torri e giardini storici accoglieranno così il pubblico in un fine settimana pensato per riscoprire il patrimonio culturale diffuso del territorio e il lavoro quotidiano di chi lo custodisce.

Per quanto riguarda la provincia di Asti sabato e domenica sono previsti: l'ingresso gratuito a "Rorarte 2026 – Rosso di Terra”, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, al castello di Rorà di Costigliole; l'ingresso ridotto a 5 euro per le visite guidate alle 15 e alle 17 del Museo arti e mestieri di un tempo a Cisterna (per informazioni: 0141 979021).

Programma completo su www.castelliaperti.it.