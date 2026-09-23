Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Musica

Gli allievi e dei maestri della Scuola Suzuki di Asti in concerto con “Promenade”

Una vera e propria passeggiata musicale inventato nella prima metà del ‘900 dal violinista Shiniki Suzuki

Monica Jarre

23 Settembre 2026 12:22:47

Gli allievi e dei maestri della Scuola Suzuki di Asti in concerto con “Promenade”

Si intitola “Promenade” il concerto da camera che si svolgerà domenica 27 settembre alle 18.00 nella chiesa di San Martino. Una vera e propria passeggiata musicale a cura degli allievi e dei maestri della Scuola Suzuki di Asti.

Il metodo utilizzato, educa alla musica a iniziare dall’età prescolare ed è stato inventato nella prima metà del ‘900 dal violinista Shiniki Suzuki; partito dunque dal violino, il metodo annovera tra gli ultimi arrivati la fisarmonica che ha fatto il suo ingresso proprio partendo da Asti grazie all’insegnante Elena Enrico.

Protagonisti dell’evento saranno: Alice Vaccariello (violino e violoncello), Edoardo Gherlone, Morgana Giacosa (violini), Edoardo e Federico Oddone, Lucille Boella, Vittoria Mantovan e Zeno Angelino (fisarmoniche), Francesca Savigliano, Gabriele Mantovan, Elena Enrico, e Massimiliano Mantovan del quartetto ALMA.

Ingresso libero con offerta volontaria per il restauro dell’organo ottocentesco che si trova nella chiesa di San Martino.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133