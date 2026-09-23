Gli allievi e dei maestri della Scuola Suzuki di Asti in concerto con “Promenade”

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Musica
23 Settembre 2026 12:22:47
Si intitola “Promenade” il concerto da camera che si svolgerà domenica 27 settembre alle 18.00 nella chiesa di San Martino. Una vera e propria passeggiata musicale a cura degli allievi e dei maestri della Scuola Suzuki di Asti.
Il metodo utilizzato, educa alla musica a iniziare dall’età prescolare ed è stato inventato nella prima metà del ‘900 dal violinista Shiniki Suzuki; partito dunque dal violino, il metodo annovera tra gli ultimi arrivati la fisarmonica che ha fatto il suo ingresso proprio partendo da Asti grazie all’insegnante Elena Enrico.
Protagonisti dell’evento saranno: Alice Vaccariello (violino e violoncello), Edoardo Gherlone, Morgana Giacosa (violini), Edoardo e Federico Oddone, Lucille Boella, Vittoria Mantovan e Zeno Angelino (fisarmoniche), Francesca Savigliano, Gabriele Mantovan, Elena Enrico, e Massimiliano Mantovan del quartetto ALMA.
Ingresso libero con offerta volontaria per il restauro dell’organo ottocentesco che si trova nella chiesa di San Martino.
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