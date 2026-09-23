Gli allievi e dei maestri della Scuola Suzuki di Asti in concerto con “Promenade”

Si intitola “Promenade” il concerto da camera che si svolgerà domenica 27 settembre alle 18.00 nella chiesa di San Martino. Una vera e propria passeggiata musicale a cura degli allievi e dei maestri della Scuola Suzuki di Asti.

Il metodo utilizzato, educa alla musica a iniziare dall’età prescolare ed è stato inventato nella prima metà del ‘900 dal violinista Shiniki Suzuki; partito dunque dal violino, il metodo annovera tra gli ultimi arrivati la fisarmonica che ha fatto il suo ingresso proprio partendo da Asti grazie all’insegnante Elena Enrico.

Protagonisti dell’evento saranno: Alice Vaccariello (violino e violoncello), Edoardo Gherlone, Morgana Giacosa (violini), Edoardo e Federico Oddone, Lucille Boella, Vittoria Mantovan e Zeno Angelino (fisarmoniche), Francesca Savigliano, Gabriele Mantovan, Elena Enrico, e Massimiliano Mantovan del quartetto ALMA.

Ingresso libero con offerta volontaria per il restauro dell’organo ottocentesco che si trova nella chiesa di San Martino.