Ultimi giorni per visitare la mostra di Sergio Unia, poi l’omaggio al pittore Annibale Bianchi

Ultimi giorni di apertura per la mostra, visitabile fino a domenica 27 settembre, “Sergio Unia. Sculture e disegni. La donazione”, allestita nella sede della Fondazione Eugenio Guglielminetti in corso Alfieri 375 ad Asti.

Promossa dalla fondazione in collaborazione con Asti Musei, propone un’inedita collezione di ventisei sculture in gesso e altrettanti disegni su carta, realizzati dagli anni Ottanta ad oggi sulle tematiche femminili e sulla danza, donati dallo scultore torinese alla fondazione.

L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).

Il prossimo allestimento

Una volta chiusa, lascerà il posto al prossimo allestimento autunnale, quando le sale presenteranno la rassegna dedicata ai Maestri della sperimentazione astratto-informale dei decenni Sessanta-Settanta, selezionati dalle collezioni della Fondazione Eugenio Guglielminetti, con il particolare omaggio alla ricerca pittorica di Annibale C. Bianchi (Asti, 1920-2013) nel decennale della donazione da parte degli eredi e dell’istituzione del “Fondo A. C. Bianchi” (2016- 2026). L’inaugurazione si svolgerà sabato 24 ottobre alle 17 nella sede della fondazione.