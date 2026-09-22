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Fondazione Guglielminetti

Ultimi giorni per visitare la mostra di Sergio Unia, poi l’omaggio al pittore Annibale Bianchi

L'esposizione, aperta fino a domenica, propone un’inedita collezione di ventisei sculture in gesso e altrettanti disegni su carta realizzati dagli anni Ottanta ad oggi

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

22 Settembre 2026 10:19:46

Chiude la mostra di Sergio Unia , poi l’omaggio al pittore Annibale Bianchi

Sergio Unia in occasione dell'inaugurazione della mostra

Ultimi giorni di apertura per la mostra, visitabile fino a domenica 27 settembre, “Sergio Unia. Sculture e disegni. La donazione”, allestita nella sede della Fondazione Eugenio Guglielminetti in corso Alfieri 375 ad Asti.
Promossa dalla fondazione in collaborazione con Asti Musei, propone un’inedita collezione di ventisei sculture in gesso e altrettanti disegni su carta, realizzati dagli anni Ottanta ad oggi sulle tematiche femminili e sulla danza, donati dallo scultore torinese alla fondazione.
L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18).

Sergio Unia, la forza delle emozioni

Inaugurata alla Fondazione Guglielminetti una mostra realizzata con le opere donate dall’artista cuneese: una cinquantina tra sculture in gesso e disegni su carta

Il prossimo allestimento

Una volta chiusa, lascerà il posto al prossimo allestimento autunnale, quando le sale presenteranno la rassegna dedicata ai Maestri della sperimentazione astratto-informale dei decenni Sessanta-Settanta, selezionati dalle collezioni della Fondazione Eugenio Guglielminetti, con il particolare omaggio alla ricerca pittorica di Annibale C. Bianchi (Asti, 1920-2013) nel decennale della donazione da parte degli eredi e dell’istituzione del “Fondo A. C. Bianchi” (2016- 2026). L’inaugurazione si svolgerà sabato 24 ottobre alle 17 nella sede della fondazione. 

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