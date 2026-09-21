"Passeggiando con Vittorio Alfieri", a Revigliasco il secondo appuntamento

Continua il ciclo di conferenze-spettacolo “Passeggiando con Vittorio Alfieri”, organizzato dal’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano, con il Centro Studi Alfieriani di Asti e in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, i Comuni coinvolti e il contributo della Fondazione CrAsti.

Domenica 27 settembre, alle 16 nel concentrico di Revigliasco, si esplorerà “L’emozione del teatro” con le voci di Maria Rita Lo Destro e Jacopo Morra, con Lorenzo Morra alla tastiera. A scrivere i testi Carla Forno, direttrice della Fondazione Centro di Studi Alfieriani.

«Attraverso il dialogo immaginario fra il celebre attore Antonio Morrocchesi, interprete del personaggio di Saul in uno spettacolo che vide fra il pubblico anche la presenza dell’autore, e la giovane Isabella Roncioni, che ebbe l’onore di recitare accanto allo stesso Alfieri - spiegano i promotori - non solo si condividono due intensi momenti di vita dei protagonisti e dell'illustre poeta, ma si celebra, al di là del tempo e fino al nostro presente, il Teatro, scandaglio dell’animo umano, per Alfieri "arte difficilissima"».

L'obiettivo

«L'obiettivo del ciclo di conferenze - continuano - è quello di offrire allo spettatore l’occasione di scoprire il patrimonio storico e naturalistico delle colline tra Langa, Roero e Monferrato e, al contempo, i personaggi di rilievo letterario, politico ed umanistico che ne sono stati espressione nei secoli. Oltre a Vittorio Alfieri, la filantropa ed imprenditrice Adele Alfieri di Sostegno, marchesa di San Martino Alfieri, e altri famigliari che sono stati figure chiave nel processo di unificazione italiano e nel Novecento. Sempre ricordato anche il fidato servitore Francesco Elia, cittadino di Ferrere, a celebrare la radice contadina della nostra gente e il contesto umano e sociale delle nostre colline, da sempre territorio al centro di vicende storiche cruciali».

Informazioni organizzative

Il ritrovo sarà in piazza Vittorio Veneto. La durata stimata della passeggiata, comprensiva dei momenti di lettura, è di circa due ore. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, in spazi coperti. Al termine è previsto un brindisi con gli artisti con l'Enoteca Regionale Colline Alfieri dell’Astigiano. Il costo è di 10 euro a persona.

Prenotazioni, con acquisto biglietti, cliccando qui.

Per informazioni: 328 7069085 (orario pomeridiano).