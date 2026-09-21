Terminata la seconda edizione del festival di musica da camera "Vialemusica"

Si è concluso con grande partecipazione la seconda edizione del festival di musica da camera "Vialemusica", tenutosi al Castello di Viale dal 16 al 20 settembre e sostenuto dal Club Lions Asti Host con un importante contributo legato al progetto locale rivolto ai giovani e all'iniziativa nazionale dedicata alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Condotto dai Maestri del Torino String Ensemble e sotto la direzione organizzativa di Stefano Vitale, il festival ha visto il sostegno dell'Amministrazione comunale, di appassionati mecenati e di alcuni sponsor. Diversi giovani musicisti promettenti, tra cui tre allievi dell'istituto di musica Verdi, hanno partecipato ad una serie di importanti masterlass tenute da insegnanti di livello e si sono poi esibiti di fronte ad un pubblico di appassionati.