Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

Terminata la seconda edizione del festival di musica da camera "Vialemusica"

Diversi giovani musicisti promettenti, tra cui tre allievi dell'istituto di musica Verdi, hanno partecipato ad una serie di importanti masterlass

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

21 Settembre 2026 17:03:38

Terminata la seconda edizione del festival di musica da camera "Vialemusica"

Si è concluso con grande partecipazione la seconda edizione del festival di musica da camera "Vialemusica", tenutosi al Castello di Viale dal 16 al 20 settembre e sostenuto dal Club Lions Asti Host con un importante contributo legato al progetto locale rivolto ai giovani e all'iniziativa nazionale dedicata alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Condotto dai Maestri del Torino String Ensemble e sotto la direzione organizzativa di Stefano Vitale, il festival ha visto il sostegno dell'Amministrazione comunale, di appassionati mecenati e di alcuni sponsor. Diversi giovani musicisti promettenti, tra cui tre allievi dell'istituto di musica Verdi, hanno partecipato ad una serie di importanti masterlass tenute da insegnanti di livello e si sono poi esibiti di fronte ad un pubblico di appassionati. 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133