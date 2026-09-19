Teatro di figura, la rassegna internazionale "Incanti" arriva nell'Astigiano

Domani (domenica), alle 18, la chiesa di San Rocco a Moasca ospita “Le ombre di Dioniso” nell’ambito del programma della rassegna internazionale di teatro di figura "Incanti", in programma a Torino dall’8 al 13 ottobre. Nella suggestiva cornice di San Rocco arriva un percorso tra parole, musica e ombre per raccontare, in una piccola chiesa del Settecento ora sconsacrata e trasformata in cantina, le avventure mitologiche di Dioniso, dio del vino e dell’ebbrezza.

L'evento è gratuito; prima della performance, in programma una piccola degustazione di Vermouth organizzata da Giardini Forbito.

L’appuntamento di Moasca, intitolato “Attorno a Incanti”, è organizzato da Controluce Teatro d’Ombre in collaborazione con Art Site Fest e Giardino Forbito ed è parte del programma della rassegna Incanti che da sempre porta il teatro di figura ovunque, attraverso progetti di formazione, incontri, collaborazioni, davanti e dietro le quinte e soprattutto su palcoscenici “altri” anche fuori da Torino.

L’edizione numero 33 della rassegna approfondisce il tema del corpo nel suo rapporto con l'identità e le sue trasformazioni, "partendo dal rapporto intenso e plurale tra corpo e marionetta", affermano gli organizzatori. Dopo l'anteprima di martedì 29 settembre al Cinema Massimo di Torino, il festival si svilupperà tra giovedì 8 e martedì 13 ottobre negli spazi di Off Topic, Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e Bagni Pubblici di via Agliè.

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