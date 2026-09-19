In scena stasera lo spettacolo "Sette donne di classe operaia"

Si intitola “Sette donne di classe operaia” lo spettacolo che andrà in scena stasera (sabato), alle 21 al Teatro della Torretta, in piazza N. S. di Lourdes ad Asti.

Al centro della storia l’azienda tessile italiana Varazzi, in procinto di siglare l’accordo che la salverà dalla chiusura immediata. Sebbene i proprietari abbiano intenzione di cedere la maggioranza della società ad una multinazionale francese, sembrano scongiurati i licenziamenti. I partner sono pronti a concludere, ma nella lettera che comprende l’accordo c’è una piccola clausola che dovrà essere firmata dal Consiglio di fabbrica, composto da sette donne (sei operaie e un’impiegata). A poco a poco il dibattito si accende e, ad emergere prima del voto finale, saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi.

"Queste sette donne tutte diverse - commentano dalla produzione - condividono qualcosa di profondo. I rapporti umani si intrecciano a quelli di lavoro. In un mondo così veloce, dove domina il denaro, si fa presto a perdere tutto se si abbassa la guardia, anche solo per sette minuti".

Sul palco Elisabetta Gullì, Lia Lopomo, Veronica Brunetti, Valeria Napoli, Francesca Gnan, Chiara Alfinito e Giulia Accatino della compagnia TeatrAli.

Prenotazioni: 346 6641208, 349 3127189.