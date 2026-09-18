A Canelli l'arte contemporanea di Ludovica Carbotta e Jacopo Benassi con «Frammenti di durata»

Un'opera d'arte in continua trasformazione nel tempo, Frammenti di durata. Ludovica Carbotta Jacopo Benassi, è il nuovo progetto espositivo che dal 20 settembre al 25 ottobre sarà ospitato negli spazi di PALAZZOIRREALE a Canelli, centro di arte contemporanea promosso dalla Fondazione Bosca.

La mostra, curata da Maria Chiara Valacchi, riunisce le ricerche di due artisti che attraverso interventi site-specific, scultorei e performativi, esplorano il rapporto tra opera, spazio e durata.

Gli artisti

Ludovica Carbotta, nata a Torino nel 1982, sviluppa una ricerca incentrata sulle relazioni tra individuo e spazio. Il suo lavoro indaga i processi attraverso cui i luoghi vengono costruiti, percepiti e abitati, ed è stato presentato in contesti internazionali come la Biennale di Venezia e la Fundació Joan Miró.

Jacopo Benassi, nato alla Spezia nel 1970, attraversa invece fotografia, performance e musica, facendo della contaminazione tra linguaggi il nucleo della propria pratica artistica. Le sue opere sono state esposte in istituzioni quali Tate Modern, Palais de Tokyo, Fondation Vincent van Gogh e Palazzo Reale di Genova.

L'esposizione

Le due ricerche si intrecciano in un'esposizione pensata per confrontarsi con gli spazi di PALAZZOIRREALE attraverso interventi che non si limitano nella dimensione dell'oggetto, ma si sviluppano come esperienze aperte alla trasformazione. Un percorso che mette in relazione pratiche scultoree e performative e invita a osservare l'opera come qualcosa in divenire.

L'inaugurazione è prevista per questa domenica. L'apertura della mostra a partire dalle 15 sarà accessibile al pubblico. L'esposizione resterà visitabile fino al 25 ottobre, il sabato e la domenica, dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, con prenotazione obbligatoria.