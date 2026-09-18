Torna il “Cool tour” a Revigliasco: due giorni all’insegna di musica, teatro, burattini e libri

Domani (sabato) e domenica 20 settembre si terrà a Revigliasco la quarta edizione della manifestazione “Cool tour”, cartellone di eventi che vanno dalla musica agli spettacoli con i burattini, dall’arte di strada alla presentazione di libri.

La compagnia teatrale “Le mongolfiere” presenterà gli spettacoli “Buf-fon-ate” (sabato alle 20.30) e “Spuzzle” (domenica dalle 15), mentre la compagnia “Wild artist” animerà le piazze e le strade del paese con spettacoli circensi e di mangiafuoco.

Domenica il “Museo Burattini Monale” proporrà spettacoli di marionette, mentre l’Asintrekking di Quarto porterà a spasso i bambini sul dorso dei suoi asinelli, oltre a proporre altri momenti della sua fattoria didattica.

Sempre domenica, dalle 12 alle 13.30, saranno aperte le iscrizioni alla sfilata canina, che inizierà alle 14.15.



In entrambe le giornate la musica animerà il paese, con gli interventi della band genovese “Sheldon & The Rollin’cats” (sabato alle 22), del quartetto torinese “Chic Quartet” (domenica alle 12) e con intermezzi di Roberto Crivelli (sabato dalle 20.15). Sempre domenica gli artisti locali esporranno le loro opere, mentre le bancarelle del mercatino proporranno le loro mercanzie. E ancora, nel cortile dell’oratorio saranno presentati i volumi “L’arte della schiena curva” di Enzo Scalone (sabato alle 17.30) e “Io dico” di Giorgio Faletti (domenica alle 17).



Domenica mattina alle 9.30, in piazza Garons, ci si potrà iscrivere al tour in e-bike (al costo di 10 euro) e, nelle due giornate, si potrà visitare la, dedicato ad un pezzo di storia dell’economia di Revigliasco.



Il “Cool tour” sarà inaugurato domani alle 18 sulle note del jazzista Gianluca Roagna.