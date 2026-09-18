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Evento

Archivio di Stato, apre la mostra documentaria “1946. Luci e ombre della rinascita”

Promossa in collaborazione con l’Israt, sarà inaugurata oggi pomeriggio

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

18 Settembre 2026 12:12:05

Archivio di Stato, apre la mostra documentaria “1946. Luci e ombre della rinascita”

Sarà inaugurata oggi (venerdì), alle 17 all’Archivio di Stato di via Govone ad Asti, la mostra documentaria “1946. Luci e ombre della rinascita”, promossa dall’Archivio con l’Israt (Istituto per la storia della Resistenza).


L’esposizione, parte del progetto quadriennale portato avanti dai due enti organizzatori, ha lo scopo di raccontare cosa ha rappresentato il 1946 per la popolazione della provincia di Asti, tra eventi politici che hanno segnato la vita del Paese e una quotidianità che faticava a tornare alla normalità.
I temi affrontati dalla mostra, nella quale saranno esposti documenti originali conservati da Archivio di Stato e Israt, toccheranno sia gli aspetti legati alle elezioni amministrative, al referendum costituzionale e alle elezioni per l'Assemblea Costituente sia, con particolare riguardo, i numerosi problemi della vita quotidiana che decine di migliaia di astigiani continuavano ad affrontare.


La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 20 novembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con possibilità di visite guidate su prenotazione per singoli e gruppi.

Per informazioni e prenotazioni: as-at@cultura.gov.it, 0141/531229.

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