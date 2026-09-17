Ad Asti si terrà la terza edizione del Festival del Medioevo Astese

Terza edizione, dal 23 al 27 settembre, per il Festival del Medioevo Astese. Organizzato dal Comune di Asti, anche l’appuntamento di quest'anno sarà ricco ed entusiasmante. «Un’occasione di approfondimento culturale – ha detto l’assessore alla Cultura Paride Candelaresi – e ricerca delle radici di Asti». Il primo evento, mercoledì 23 alle 18, sarà la Lectio magistralis, al Battistero di S. Pietro, della prof.ssa Maria Giuseppina Muzzarelli.

L'assessore alla Cultura Paride Candelaresi e la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli

Giovedì 24, sempre al Battistero, alle 15.30 Nicola D’acunto, Corrado Occhipinti Confalonieri, Maresa Barolo ed Ezio Claudio Pia parleranno di “Francescanesimo, credito e cittadinanza”; alle 18, sarà quindi inaugurata la mostra “Festival del Medioevo Astese”, prima mostra fotografica di Gabriele Picello. Circa trenta gli scatti esposti, inquadrature suggestive, scorci di Asti, angoli visti con un occhio artistico e creativo. «Una passione ereditata da mio padre che sono riuscito ad approfondire solo nel periodo del Covid» commenta Picello. Fotografie che raccontano la nostra città, dunque, dettagli catturati e fermati dalla sensibilità dell’autore: «Tra queste un bassorilievo di Santa Caterina nella chiesa di San Pietro in Consavia, un particolare di Sansone che uccide il leone, sul portale esterno della Cattedrale e, sempre in Duomo - sottolinea Gabriele Picello – ma all’interno, le preziose acquasantiere che insieme al fonte battesimale sono caratteristiche di questa chiesa».

Il fotografo astigiano Gabriele Picello

Un’altra mostra, a cura di Debora Ferro e Daniela Nebiolo e intitolata “A scuola con gli antichi. La costruzione del sapere tra Medioevo ed Età Moderna”, verrà invece inaugurata venerdì 25 alle 18 al Seminario Vescovile. Seguirà, alle 21 nella chiesa di S. Secondo, il Concerto d’organo del Maestro Emanuele Colosetti, organizzato dall’associazione Corale San Secondo mentre sabato, alle 11 in Biblioteca, la presentazione del libro di Davide Chiolero “Vini, spezie, pastelli volativi e confetti di zucchero. Breve storia della cucina e dell’alimentazione nel Medioevo”.

Infine domenica 27 settembre, alle ore 17, al Museo Diocesano San Giovanni, Isabella Bevilacqua terrà la conferenza “Materniganus de Filipis: un orafo milanese e le sue opere” dedicata all’ostensorio del 1447 realizzato da Materniganus e custodito nel Museo astigiano. L'incontro sarà moderato da Stefano Zecchino. Eventi extra: domenica 4 ottobre alle 16 al Complesso di S. Pietro, chiusura del Festival con lo spettacolo “Francesco sulla strada” a cura del Teatro degli Acerbi e visite guidate alla Asti Medievale il 25 e 26 settembre alle 16 e il 27 alle 10.30, a cura di Langhe Monferrato Roero (prenotazioni su www.visitlmr.it/it/asti-medievale).

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, le due mostre resteranno aperte al Battistero venerdì 15/19, sabato 10.30/12.30 – 15/19; domenica 15/19 fino al 25 ottobre; quella al Seminario i fine settimana 15/19 fino al 18 ottobre con possibilità di visite infrasettimanali per le scuole prenotando al numero 351 9861487.