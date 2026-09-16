Amici della Musica Beppe Valpreda, al via incontri e trasferte

Da lunedì 21 settembre riprendono gli appuntamenti ad ingresso libero con l’associazione Amici della Musica Beppe Valpreda.

Gli incontri si terranno ogni lunedì dalle 17 alle 19 nella sede del polo universitario astigiano, in piazzale De André.

Il programma

Ecco il programma: il 21 settembre “Le opere al Teatro Regio di Torino: La Boheme di Leoncavallo (relatore Pier Giorgio Bricchi); il 28 settembre “Aleksandr Skrjabin, tra musica e misticismo” (Leonardo Palilla); il 5 ottobre “Presentazione di Crispino e la comare dei fratelli Ricci” (Fabio Poggi); il 12 ottobre “Gianandrea Gavazzeni…scena e retroscena” (Mario Benotto); il 19 ottobre “L’olandese Volante” di Richard Wagner (Giorgio Bricchi); il 9 novembre “Il Requiem di W. A. Mozart” (Ilaria Castellazzi); il 16 novembre “Iris” di Pietro Mascagni (Guido Giuglardi); il 23 novembre incontro con il tenore astigiano Enrico Iviglia; il 30 novembre “Dal prediletto Dear al famoso Ben: ritratto di Benjamin Britten nel 50esimo della morte (Enzo Demaria); il 14 dicembre “Sogno di una notte di mezza estate” (Roberto Masoero).

Gli eventi

Domenica 6 dicembre, inoltre, si potrà gustare il fritto misto della trattoria “Sotto il campanile” di San Damiano (prenotazioni al 347/1382828).

Infine sono previste trasferte giornaliere in pullman nelle seguenti date: l’8 novembre “L’olandese volante” di Wagner al Teatro Municipale di Piacenza; il 29 novembre “Un ballo in maschera” di Verdi al Teatro Ponchielli di Cremona; il 27 gennaio e il 26 febbraio Concerto sinfonico all’Auditorium Agnelli di Torino; il 4 aprile “Simon Boccanegra” di Verdi al Teatro Municipale di Piacenza; il 7 novembre 2027 “Nabucco” di Verdi al Teatro Comunale di Bologna.

Per informazioni telefonare al 339 7705632.