Dalla prosa alla lirica, ecco i 20 spettacoli della stagione teatrale dell'Alfieri di Asti [FOTO E VIDEO]

eventi
Presentazione
15 Settembre 2026 21:31:00
Da sinistra Claudia Grasso, Paride Candelaresi, Angelo Demarchis e Maurizio Rasero
Venti spettacoli - tra prosa, musica, lirica e danza - animeranno la Stagione teatrale 2026/2026, presentata stasera al Teatro Alfieri, affgollato da cittadini interessati a conoscere il nuovo calendario.
Realizzata dal Comune di Asti con la Fondazione Piemonte dal Vivo, presenta quest'anno 18 spettacoli in abbonamento e due fuori abbonamento, con avvio il 16 ottobre, oltre ad un ricco calendario collegato di 31 spettacoli "extra stagione" che cominceranno il 27 settembre.
Parte del pubblico che ha assistito alla presentazione
A parlarne il sindaco Maurizio Rasero, l'assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi, il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis e Claudia Grasso (Fondazione Piemonte dal Vivo).
"E' una stagione per tutti i gusti - ha sottolineato l'assessore Candelaresi - non perché mira ad accontentare tutti, cosa impossibile, ma perché punta ad essere gradita dalla maggior parte del pubblico. Al centro un importante pacchetto di spettacoli che vanno dalla prosa a testi di autori illustri rivisitati in chiave contemporanea, fino a proposte un po' più audaci. Anche perché, come emerso in passato, il nostro pubblico risponde bene anche alle proposte meno convenzionali. Accanto, una ricca serie di spettacoli collaterali, che abbracciano nuovi linguaggi e nuove traiettorie del teatro italiano".
L'assessore Candelaresi fa riferimento al cartellone "extra"
"Personalmente - ha aggiunto - sono particolarmente soddisfatto di due date: l'apertura con Demetrio Paolini, il "papà" del teatro civile italiano, con il suo spettacolo "Dov'è il Po". Un nome che desideravo da tempo inserire nel cartellone e che quest'anno inaugurerà la stagioneil 16 ottobre. E poi il grande appuntamento con la lirica, che come sempre è stato inserito a metà calendario, che quest'anno vedrà in scena l'Aida di Giuseppe Verdi che, come è noto, non è per nulla semplice da portare su un palco come questo, considerando che di solito si affida a scenografie maestose. Una data per la quale ringrazio sentitamente la Produzione Lirica Tamagno e Renato Bonajuto, direttore artistico di Asti Lirica, il cartellone estivo che completa l'offerta di lirica alla città".
A Claudia Grasso il compito di illustrare gli spettacoli in cartellone, preceduto dalla sintesi delle caratteristiche della nuova stagione. "Prima di tutto - ha sottolineato - la stagione teatrale vuole essere un invito all'incontro di grandi testi e nuove scritture, teatro d'autore e linguaggi contemporanei, comicità e riflessione, musica e danza. Affronta temi molto vicini al nostro prssente senza dimenticare la forza e la bellezza dei grandi classici. Il programma si articola come sempre in due segmenti principali: la prosa, composta da 10 spettacoli, e il "Altri percorsi", con 8 proposte che allargano lo sguardo oltre la prosa tradizionale. Ad essi si aggiungono lo spettacolo inaugurale e l'opera lirica, entrambi fuori abbonamento".
Grasso ha quindi ricordato il progetto "Teatro No limits". Tre spettacoli in cartellone ("Malinconico - moderatamente felice", "Oltre" e "I due gemelli veneziani") saranno audio-descritti grazie al progetto Teatro No Limits, promosso da Piemonte dal Vivo e, realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, il Dipartimento Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna (Campus di Forlì) e la Siae. Il servizio viene effettuato dotando gli interessati di cuffie, collegate alla sala di regia, dalla quale una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: info@centrodiegofabbri.it - WhatsApp: 328 2435 950
Demarchis ricorda Gianluigi Porro
Il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis ha infine voluto rendere omaggio al suo predecessore Gian Luigi Porro, mancato lo scorso giugno, dedicandogli la stagione teatrale 2026/2027. Suscitando, così, un sincero applauso da parte di tutti i presenti indirizzato alla memoria del dirigente, che una volta in pensione aveva anche ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo.
"Gian Porro - ha ricordato commosso - è stata una figura importantissima non solo per il teatro, ma per la cultura astigiana in generale degli ultimi 30 anni. Questa è la prima edizione che abbiamo definito in sua assenza, per cui ci è sembrato automatico dedicargli il cartellone".
La stagione è resa possibile con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.
Demetrio Paolini
Venerdì 16 ottobre ore 21 (Fuori abbonamento)
Studio per un nuovo spettacolo
Dov’è il Po?
di e con Marco Paolini
Sabato 14 novembre ore 21 (Prosa)
Pazza
con Vanessa Gravina, Nicola Rignanese
Sabato 28 novembre ore 21 (Altri percorsi)
Arrivato a questo punto
di e con Gioele Dix
Venerdì 4 dicembre ore 21 (Altri percorsi)
Canzoni animate
di e con Giorgio Conte
Giovedì 10 dicembre ore 21 (Prosa)
Orlando. La commedia
con Viola Graziosi, Arturo Cirillo
Sabato 19 dicembre 2026 ore 21 (Altri percorsi)
Concerto Gospel
Sabato 9 gennaio 2027 ore 21 (Prosa)
Giulio Cesare o La notte della Repubblica
regia Marco Lorenzi
Sabato 16 gennaio 2027 ore 21 (Prosa)
Non si sa come
con Franco Branciaroli
Venerdì 22 gennaio 2027 ore 21 (Altri percorsi)
Bébi. Il primo amore
con Andrea Bosca
Sabato 30 gennaio 2027 ore 21 (Prosa)
Le Dieu du carnage
con Francesca Agostini, Andrea Di Casa, Alessia Giuliani, Antonio Zavatteri
Sabato 6 febbraio 2027 ore 21 (Fuori abbonamento)
Aida di Giuseppe Verdi
Produzione Lirica Tamagno
Martedì 9 febbraio 2027 ore 21 (Prosa)
Malinconico, moderatamente felice
con Massimiliano Gallo e Biagio Musella
Martedì 23 febbraio 2027 ore 21 (Prosa)
La tempesta
testo e regia Antonio Viganò
Venerdì 5 marzo 2027 ore 21 (Altri percorsi)
Poveri cristi
di e con Ascanio Celestini
Mercoledì 17 marzo 2027 ore 21 (Prosa)
Oltre. Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande
ideazione e regia Fabiana Iacozzilli
Mercoledì 24 marzo ore 21 (Altri percorsi)
Mortal heroes
coreografia Sita Ostheimer
Martedì 30 marzo 2027 ore 21 (Prosa)
Improvvisamente l’estate scorsa
di Tennessee Williams
Giovedì 8 aprile 2027 ore 21 (Prosa)
I due gemelli veneziani
regia e interpretazione Tullio Solenghi
Venerdì 16 aprile 2027 ore 21 (Altri percorsi)
Good vibes only (the great effort)
concept e performance Francesca Santamaria
Venerdì 30 aprile 2027 ore 21 (Altri percorsi)
Il viaggio di Nicola Calipari
con Fabrizio Coniglio e Laura Nardi
A seguire incontro con la giornalista e protagonista, Giuliana Sgrena e il pubblico presente in sala.
ABBONAMENTO A 15 SPETTACOLI (10 prosa e 5 altri percorsi)
Platea, barcacce, palchi € 270,00 Loggione € 195,00
ABBONAMENTO A 10 SPETTACOLI Platea, barcacce, palchi € 190,00 Loggione € 140,00
ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI Platea, barcacce, palchi € 100,00 Loggione € 75,00
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO Platea, barcacce, palchi Intero € 24,00 Ridotto € 21,00 Loggione Intero € 19,00 Ridotto € 16,00
SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO (Dov’è il Po?” e “Aida”)
Platea, barcacce, palchi Intero € 40,00 Ridotto € 36,00 Loggione Intero € 27,00 Ridotto € 24,00
Riduzioni: Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Tesserati FAI, possessori Carta Effe Feltrinelli, possessori Carta Giovani Nazionale, abbonati stagioni 26/27 Piemonte dal Vivo, under 25, over 65, Kor Card e tessera Biblioteca Astense.
L'acquisto di un abbonamento dà diritto alla prelazione sull'acquisto dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento “Dov’è il Po?” e “Aida”, se effettuato contestualmente, al prezzo ridotto di € 30,00 Platea, barcacce, palchi, € 20,00 Loggione.
ABBONAMENTO 15 SPETTACOLI: dal 21 settembre al 23 settembre in vendita per gli abbonati della stagione 2025/2026, mentre il 24 e 25 settembre in vendita per i nuovi abbonati.
ABBONAMENTO 10 E 5 SPETTACOLI: dal 28 settembre al 2 ottobre per gli abbonati della stagione 2025/2026, dal 5 ottobre al 9 ottobre in vendita per i nuovi abbonati.
Per acquistare l’abbonamento a 10 e a 5 spettacoli è obbligatorio prendere appuntamento chiamando lo 0141/399057 a partire dal 21 settembre.
BIGLIETTI SINGOLI: in vendita dal 12 ottobre sia presso la biglietteria che online su www.bigliettoveloce.it Prosegue, su richiesta, la vendita degli abbonamenti.
La biglietteria del Teatro Alfieri nè aperta con i seguenti orari: dal 21 settembre al 16 ottobre dal lunedì al venerdì dalla ore 10.00 alle 17.00; da inizio stagione, martedì e giovedì dalla ore 10.00 alle 17.00 e nei giorni di spettacolo (esclusi martedì e giovedì) dalle ore 15.00 fino all’inizio di spettacolo
Per informazioni; 0141.399057 , www.teatroalfieriasti.it www.comune.asti.it.
Oltre alla Stagione Teatrale in abbonamento, molti sono gli appuntamenti “extra” nel cartellone del Teatro Alfieri:
27 settembre ore 17 The Greatest Show – Musical
17 ottobre ore 21 Paolo Crepet: Riprendersi l’anima
18 ottobre ore 21 Farfadais: Eveil – Il risveglio
27 ottobre ore 21 Osvaldo Poli: L’adolescenza non è un malattia
30 ottobre ore 21 Filippo Caccamo: Fuori di tela
6 novembre ore 21 Leonardo Manera: Corto circuito
8 novembre ore 21 Michela Borgia: Il più grande tributo a Mina
18 novembre ore 21 International Classical Ballet of Ukraine: Il lago dei cigni
5 dicembre ore 21 Marco Camisani Calzolari: Intelligenza artificiale per umani naturali
6 dicembre ore 21 Eleazaro Rossi: Kamikaze
9 dicembre ore 21 Queen Rhapsody
12 dicembre ore 21 Francesca Boccia e Mascalzoni Latini: Je so pazz – Omaggio a Pino Daniele
15 dicembre ore 21 Ensemble Symphony Orchestra: Alla scoperta di Morricone Vol.3
20 dicembre ore 16 Alice nel paese delle meraviglie - Musical
2027
1° gennaio ore 17 Orchestra Sinfonica di Asti: Concerto di Capodanno
5 gennaio ore 21 Orchestra le Muse: Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar
10 gennaio ore 21 Celentano Tribute Show
17 gennaio ore 21 Awed, Dadda e Dose: Lasciate ogni esperienza o voi che entrate
23 gennaio ore 21 Una razza in estinzione – Tributo a Giorgio Gaber
10 febbraio ore 21 Giuseppe Giacobazzi: Osteria Giacobazzi
13 febbraio ore 21 Davide Van de Sfroos & Folkestra
4 marzo ore 21 Federico Basso: Non faccio il bis
6 marzo ore 21 Luca Bono: L’illusionista
12 marzo ore 21 Baz: Outsider
14 marzo ore 21 Eugenio Finardi: Tutto Finardi
15 aprile ore 21 Filippo Graziani: Casa Graziani
17 aprile ore 21 Maria Pia Timo: Una donna di prim’ordine
18 aprile ore 21 Roberta Bruzzone: L’epoca della rabbia – All’ombra di Narciso
20 aprile ore 20.45 Ale e Franz: Capitol’ho
27 aprile ore 21 Violante Placido: Marylin
15 maggio ore 21 Jenny Rospo interpreta Mia Martini: Mimì la voce che vive
Per informazioni su prezzi e modalità di prevendita: https://www.teatroalfieriasti.it/news.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058