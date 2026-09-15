Dalla prosa alla lirica, ecco i 20 spettacoli della stagione teatrale dell'Alfieri di Asti [FOTO E VIDEO]

Venti spettacoli - tra prosa, musica, lirica e danza - animeranno la Stagione teatrale 2026/2026, presentata stasera al Teatro Alfieri, affgollato da cittadini interessati a conoscere il nuovo calendario.

Realizzata dal Comune di Asti con la Fondazione Piemonte dal Vivo, presenta quest'anno 18 spettacoli in abbonamento e due fuori abbonamento, con avvio il 16 ottobre, oltre ad un ricco calendario collegato di 31 spettacoli "extra stagione" che cominceranno il 27 settembre.

Parte del pubblico che ha assistito alla presentazione

A parlarne il sindaco Maurizio Rasero, l'assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi, il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis e Claudia Grasso (Fondazione Piemonte dal Vivo).

"E' una stagione per tutti i gusti - ha sottolineato l'assessore Candelaresi - non perché mira ad accontentare tutti, cosa impossibile, ma perché punta ad essere gradita dalla maggior parte del pubblico. Al centro un importante pacchetto di spettacoli che vanno dalla prosa a testi di autori illustri rivisitati in chiave contemporanea, fino a proposte un po' più audaci. Anche perché, come emerso in passato, il nostro pubblico risponde bene anche alle proposte meno convenzionali. Accanto, una ricca serie di spettacoli collaterali, che abbracciano nuovi linguaggi e nuove traiettorie del teatro italiano".

L'assessore Candelaresi fa riferimento al cartellone "extra"

"Personalmente - ha aggiunto - sono particolarmente soddisfatto di due date: l'apertura con Demetrio Paolini, il "papà" del teatro civile italiano, con il suo spettacolo "Dov'è il Po". Un nome che desideravo da tempo inserire nel cartellone e che quest'anno inaugurerà la stagioneil 16 ottobre. E poi il grande appuntamento con la lirica, che come sempre è stato inserito a metà calendario, che quest'anno vedrà in scena l'Aida di Giuseppe Verdi che, come è noto, non è per nulla semplice da portare su un palco come questo, considerando che di solito si affida a scenografie maestose. Una data per la quale ringrazio sentitamente la Produzione Lirica Tamagno e Renato Bonajuto, direttore artistico di Asti Lirica, il cartellone estivo che completa l'offerta di lirica alla città".

A Claudia Grasso il compito di illustrare gli spettacoli in cartellone, preceduto dalla sintesi delle caratteristiche della nuova stagione. "Prima di tutto - ha sottolineato - la stagione teatrale vuole essere un invito all'incontro di grandi testi e nuove scritture, teatro d'autore e linguaggi contemporanei, comicità e riflessione, musica e danza. Affronta temi molto vicini al nostro prssente senza dimenticare la forza e la bellezza dei grandi classici. Il programma si articola come sempre in due segmenti principali: la prosa, composta da 10 spettacoli, e il "Altri percorsi", con 8 proposte che allargano lo sguardo oltre la prosa tradizionale. Ad essi si aggiungono lo spettacolo inaugurale e l'opera lirica, entrambi fuori abbonamento".

Tre spettacoli audiodescritti

Grasso ha quindi ricordato il progetto "Teatro No limits". Tre spettacoli in cartellone ("Malinconico - moderatamente felice", "Oltre" e "I due gemelli veneziani") saranno audio-descritti grazie al progetto Teatro No Limits, promosso da Piemonte dal Vivo e, realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, il Dipartimento Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna (Campus di Forlì) e la Siae. Il servizio viene effettuato dotando gli interessati di cuffie, collegate alla sala di regia, dalla quale una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: info@centrodiegofabbri.it - WhatsApp: 328 2435 950

L'omaggio a Gian Luigi Porro

Demarchis ricorda Gianluigi Porro

Il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis ha infine voluto rendere omaggio al suo predecessore Gian Luigi Porro, mancato lo scorso giugno, dedicandogli la stagione teatrale 2026/2027. Suscitando, così, un sincero applauso da parte di tutti i presenti indirizzato alla memoria del dirigente, che una volta in pensione aveva anche ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Piemonte dal Vivo.

"Gian Porro - ha ricordato commosso - è stata una figura importantissima non solo per il teatro, ma per la cultura astigiana in generale degli ultimi 30 anni. Questa è la prima edizione che abbiamo definito in sua assenza, per cui ci è sembrato automatico dedicargli il cartellone".

La stagione è resa possibile con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.

Il calendario

Demetrio Paolini

Venerdì 16 ottobre ore 21 (Fuori abbonamento)

Studio per un nuovo spettacolo

Dov’è il Po?

di e con Marco Paolini

Sabato 14 novembre ore 21 (Prosa)

Pazza

con Vanessa Gravina, Nicola Rignanese

Sabato 28 novembre ore 21 (Altri percorsi)

Arrivato a questo punto

di e con Gioele Dix

Venerdì 4 dicembre ore 21 (Altri percorsi)

Canzoni animate

di e con Giorgio Conte

Giovedì 10 dicembre ore 21 (Prosa)

Orlando. La commedia

con Viola Graziosi, Arturo Cirillo

Sabato 19 dicembre 2026 ore 21 (Altri percorsi)

Concerto Gospel

Sabato 9 gennaio 2027 ore 21 (Prosa)

Giulio Cesare o La notte della Repubblica

regia Marco Lorenzi

Sabato 16 gennaio 2027 ore 21 (Prosa)

Non si sa come

con Franco Branciaroli

Venerdì 22 gennaio 2027 ore 21 (Altri percorsi)

Bébi. Il primo amore

con Andrea Bosca

Sabato 30 gennaio 2027 ore 21 (Prosa)

Le Dieu du carnage

con Francesca Agostini, Andrea Di Casa, Alessia Giuliani, Antonio Zavatteri

Sabato 6 febbraio 2027 ore 21 (Fuori abbonamento)

Aida di Giuseppe Verdi

Produzione Lirica Tamagno

Martedì 9 febbraio 2027 ore 21 (Prosa)

Malinconico, moderatamente felice

con Massimiliano Gallo e Biagio Musella

Martedì 23 febbraio 2027 ore 21 (Prosa)

La tempesta

testo e regia Antonio Viganò

Venerdì 5 marzo 2027 ore 21 (Altri percorsi)

Poveri cristi

di e con Ascanio Celestini

Mercoledì 17 marzo 2027 ore 21 (Prosa)

Oltre. Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande

ideazione e regia Fabiana Iacozzilli

Mercoledì 24 marzo ore 21 (Altri percorsi)

Mortal heroes

coreografia Sita Ostheimer

Martedì 30 marzo 2027 ore 21 (Prosa)

Improvvisamente l’estate scorsa

di Tennessee Williams

Giovedì 8 aprile 2027 ore 21 (Prosa)

I due gemelli veneziani

regia e interpretazione Tullio Solenghi

Venerdì 16 aprile 2027 ore 21 (Altri percorsi)

Good vibes only (the great effort)

concept e performance Francesca Santamaria

Venerdì 30 aprile 2027 ore 21 (Altri percorsi)

Il viaggio di Nicola Calipari

con Fabrizio Coniglio e Laura Nardi

A seguire incontro con la giornalista e protagonista, Giuliana Sgrena e il pubblico presente in sala.

Abbonamenti e biglietti

ABBONAMENTO A 15 SPETTACOLI (10 prosa e 5 altri percorsi)

Platea, barcacce, palchi € 270,00 Loggione € 195,00

ABBONAMENTO A 10 SPETTACOLI Platea, barcacce, palchi € 190,00 Loggione € 140,00

ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI Platea, barcacce, palchi € 100,00 Loggione € 75,00

SPETTACOLI IN ABBONAMENTO Platea, barcacce, palchi Intero € 24,00 Ridotto € 21,00 Loggione Intero € 19,00 Ridotto € 16,00

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO (Dov’è il Po?” e “Aida”)

Platea, barcacce, palchi Intero € 40,00 Ridotto € 36,00 Loggione Intero € 27,00 Ridotto € 24,00

Riduzioni: Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Tesserati FAI, possessori Carta Effe Feltrinelli, possessori Carta Giovani Nazionale, abbonati stagioni 26/27 Piemonte dal Vivo, under 25, over 65, Kor Card e tessera Biblioteca Astense.

L'acquisto di un abbonamento dà diritto alla prelazione sull'acquisto dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento “Dov’è il Po?” e “Aida”, se effettuato contestualmente, al prezzo ridotto di € 30,00 Platea, barcacce, palchi, € 20,00 Loggione.

Modalità di acquisto

ABBONAMENTO 15 SPETTACOLI: dal 21 settembre al 23 settembre in vendita per gli abbonati della stagione 2025/2026, mentre il 24 e 25 settembre in vendita per i nuovi abbonati.

ABBONAMENTO 10 E 5 SPETTACOLI: dal 28 settembre al 2 ottobre per gli abbonati della stagione 2025/2026, dal 5 ottobre al 9 ottobre in vendita per i nuovi abbonati.

Per acquistare l’abbonamento a 10 e a 5 spettacoli è obbligatorio prendere appuntamento chiamando lo 0141/399057 a partire dal 21 settembre.

BIGLIETTI SINGOLI: in vendita dal 12 ottobre sia presso la biglietteria che online su www.bigliettoveloce.it Prosegue, su richiesta, la vendita degli abbonamenti.

La biglietteria del Teatro Alfieri nè aperta con i seguenti orari: dal 21 settembre al 16 ottobre dal lunedì al venerdì dalla ore 10.00 alle 17.00; da inizio stagione, martedì e giovedì dalla ore 10.00 alle 17.00 e nei giorni di spettacolo (esclusi martedì e giovedì) dalle ore 15.00 fino all’inizio di spettacolo

Per informazioni; 0141.399057 , www.teatroalfieriasti.it www.comune.asti.it.

I 31 spettacoli "extra"

Oltre alla Stagione Teatrale in abbonamento, molti sono gli appuntamenti “extra” nel cartellone del Teatro Alfieri:

27 settembre ore 17 The Greatest Show – Musical

17 ottobre ore 21 Paolo Crepet: Riprendersi l’anima

18 ottobre ore 21 Farfadais: Eveil – Il risveglio

27 ottobre ore 21 Osvaldo Poli: L’adolescenza non è un malattia

30 ottobre ore 21 Filippo Caccamo: Fuori di tela

6 novembre ore 21 Leonardo Manera: Corto circuito

8 novembre ore 21 Michela Borgia: Il più grande tributo a Mina

18 novembre ore 21 International Classical Ballet of Ukraine: Il lago dei cigni

5 dicembre ore 21 Marco Camisani Calzolari: Intelligenza artificiale per umani naturali

6 dicembre ore 21 Eleazaro Rossi: Kamikaze

9 dicembre ore 21 Queen Rhapsody

12 dicembre ore 21 Francesca Boccia e Mascalzoni Latini: Je so pazz – Omaggio a Pino Daniele

15 dicembre ore 21 Ensemble Symphony Orchestra: Alla scoperta di Morricone Vol.3

20 dicembre ore 16 Alice nel paese delle meraviglie - Musical

2027

1° gennaio ore 17 Orchestra Sinfonica di Asti: Concerto di Capodanno

5 gennaio ore 21 Orchestra le Muse: Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar

10 gennaio ore 21 Celentano Tribute Show

17 gennaio ore 21 Awed, Dadda e Dose: Lasciate ogni esperienza o voi che entrate

23 gennaio ore 21 Una razza in estinzione – Tributo a Giorgio Gaber

10 febbraio ore 21 Giuseppe Giacobazzi: Osteria Giacobazzi

13 febbraio ore 21 Davide Van de Sfroos & Folkestra

4 marzo ore 21 Federico Basso: Non faccio il bis

6 marzo ore 21 Luca Bono: L’illusionista

12 marzo ore 21 Baz: Outsider

14 marzo ore 21 Eugenio Finardi: Tutto Finardi

15 aprile ore 21 Filippo Graziani: Casa Graziani

17 aprile ore 21 Maria Pia Timo: Una donna di prim’ordine

18 aprile ore 21 Roberta Bruzzone: L’epoca della rabbia – All’ombra di Narciso

20 aprile ore 20.45 Ale e Franz: Capitol’ho

27 aprile ore 21 Violante Placido: Marylin

15 maggio ore 21 Jenny Rospo interpreta Mia Martini: Mimì la voce che vive

Per informazioni su prezzi e modalità di prevendita: https://www.teatroalfieriasti.it/news.