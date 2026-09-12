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Narrativa

“Gessetti colorati”, il nuovo romanzo di Angì Perniola

Edito da Mimesis, attraverso le riflessioni del protagonista propone un’analisi inerente al tema della famiglia

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

12 Settembre 2026 11:28:03

“Gessetti colorati”, il nuovo romanzo di Angì Perniola

La copertina del libro

Si intitola “Gessetti colorati - O l’evoluzione della saga” il nuovo libro della scrittrice astigiana Angì Perniola, ex insegnante di scuola superiore e caporedattore della rivista “Àgalma”.


Edito da Mimesis, casa editrice con cui ha già pubblicato altri sette libri, è un romanzo che, attraverso le riflessioni del protagonista, propone un’analisi inerente al tema della famiglia e apre uno spaccato su come il bagaglio delle generazioni precedenti condizioni il modo di pensare, di agire e di essere di chi vivrà successivamente.

Le parole dell'autrice

«Posso definirlo un romanzo di formazione», spiega l’autrice. «Il protagonista, Marien, può trovare identificazione in un adolescente vissuto per troppo tempo protetto dall'ombrello della famiglia, che si trova ad affrontare quasi di colpo una realtà amara e sconosciuta».
Al centro, quindi, la famiglia. «Ho scelto di trattare questo tema perché sempre attuale e in quanto, come dimostro nella premessa del libro, il genere letterario della saga familiare ha avuto ampia elaborazione nelle letterature di tutti i tempi».

A questo proposito, alla domanda su quali autori l’hanno ispirata, l’autrice risponde: «Tutti gli autori citati nella premessa mi hanno in qualche modo influenzata, ma se dovessi fare una scelta direi Thomas Mann».

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