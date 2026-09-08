Al via il Germinale Monferrato Art Fest con un'anteprima ad Asti

Prenderà il via venerdì 11 settembre la terza edizione di Germinale Monferrato Art Fest, la rassegna di arte contemporanea diffusa, promossa dalla Quasi Fondazione Carlo Gloria e curata da Francesca Canfora, intitolata “Di marne feconde, un mare”.

Il Monferrato custodisce infatti l’eredità di un antico mare. Le marne, composte da argilla e calcare, raccontano attraverso fossili e sedimenti milioni di anni di trasformazioni e continuano a nutrire il paesaggio e l’identità del territorio. «La terza edizione di “Germinale” – spiega Canfora – consolida un percorso di ricerca che mette al centro il legame indissolubile tra la creatività contemporanea e la memoria profonda del territorio. Quest'anno, nello specifico, il tema invita a scavare alla ricerca dell’essenza e della memoria dei luoghi».

I luoghi e i protagonisti

Le iniziative della rassegna, in programma fino al 4 ottobre, si svilupperanno in 29 sedi espositive, distribuite in 18 comuni del Basso Monferrato: Asti, Alfiano Natta, Calliano, Camagna Monferrato, Casale Monferrato, Castell’Alfero, Cocconato, Frinco, Moncalvo, Montiglio, Murisengo, Olivola, Piovà Massaia, Portacomaro, Viarigi, Vignale e Villadeati.



Circa 60 gli artisti coinvolti: 24 invitati, 10 in residenza, 15 per il Premio Selva Art Prize, dedicato alla promozione e al sostegno dei giovani artisti (con mostra collettiva finale nell’ex Asilo Regina Elena di Castagnole Monferrato sabato 12 settembre alle 19) e 12 per il “The Monferriner”, il nuovo progetto editoriale per raccontare il festival attraverso Instagram.



Sono inoltre 24 gli artisti affermati invitati a partecipare, tra cui Luigi Mainolfi, protagonista di importanti rassegne internazionali, ad Asti giovedì 10 settembre. Ospite speciale sarà anche Richi Ferrero, artista, regista e autore torinese formatosi nel teatro sperimentale.



Da sottolineare che uno degli scopi di Germinale è la produzione di almeno un'opera, per ogni edizione, che possa rimanere in modo permanente sul territorio. Per il 2026 ne sono previste due: la prima è un murale realizzato dall’artista Carlo Gloria come omaggio alla comunità di Rinco di Montiglio Monferrato; la seconda è un intervento sulla facciata della chiesa della Trinità a Villadeati realizzata dal duo Boscolo-Rossetto.



Parte fondante del progetto saranno poi le 10 Residenze d’arte destinate ad ospitare talenti emergenti per tutta la durata della rassegna, offrendo loro un luogo che sarà al tempo stesso atelier e spazio espositivo, grazie a cui il pubblico potrà conoscerli.

Agli eventi espositivi si affiancherà un fitto calendario di incontri su tematiche legate all’arte e alla sostenibilità ambientale, performing arts e workshop, grazie alla collaborazione con Casa degli Alfieri.

I progetti

Tra i progetti centrali della nuova edizione, poi, “Micromondi sotto i piedi”, un laboratorio dedicato alle scuole primarie del territorio. L’iniziativa ha coinvolto 460 bambini in un viaggio creativo alla scoperta del suolo come luogo di memoria. Protagonisti gli alunni delle primarie di Frinco, Calliano, Montiglio Monferrato, Castell’Alfero, Cocconato, Portacomaro, Murisengo, Moncalvo e Vignale. I lavori confluiranno in una grande opera collettiva che sarà esposta nella pieve di San Lorenzo a Montiglio.

Tra i vari contenuti rientra nel programma di questa edizione anche il progetto fotografico “Visagi” di Claudio Cravero che, paese dopo paese, coinvolge la comunità del territorio: quest’anno abiterà le vie del centro storico di Olivola.

Il primo weekend

La rassegna vedrà una giornata inaugurale giovedì 10 settembre ad Asti. Alle 11.45 sarà protagonista Domenico Borrelli, di cui sarà esposta un’installazione a Palazzo Mazzetti, e alle 12.30 Luigi Mainolfi, la cui scultura in bronzo “Soltitan” sarà accolta nell’atrio del Municipio. In entrambi i casi le opere rimarranno esposte fino al termine della rassegna.



A seguire, le inaugurazioni delle opere degli artisti nel primo weekend della rassegna. Ecco il calendario per l’Astigiano.

Venerdì 11 settembre, alle 17.30 nella sede della Quasi Fondazione Carlo Gloria a Rinco di Montiglio, esposizione di Paola Anziché e Paolo Piscitelli e opera permanente di Carlo Gloria.

Sabato 12 settembre: alle 11 a Cocconato Giordano Tricarico e Bogdan Kosevoy (salone comunale), “The Monferrier” (ex farmacia Fasolis), Gianluca Brando (azienda vitivinicola Bava); alle 16 a Piovà Massaia Agata Ferrari Bravo e Marguerite Karhk (ex asilo); alle 16.30 a Frinco Davide Mineo e Luca Alberti (castello); alle 17 a Murisengo Ingerborg Tysse (ex asilo Lavazza) e Michela Longone (chiesa di San Michele); alle 17.30 a Castell’Alfero Lisa De Marchi e Selene Cardia (castello dei conti Amico); alle 18 a Portacomaro Enrico Tealdi (Casa dell’artista) e Raffaele Salvoldi (ex teatro); alle 19 a Castagnole Monferrato il “Salva art prize” (ex asilo).

Domenica 13 settembre: alle 11.30 a Viarigi Chiera Capellini (chiesa di San Silverio) e Idem Studio (Torre dei segnali); alle 15.30 a Grazzano Badoglio Johannese Pfeiffer (chiesa Santi Vittorio e Corona); alle 17 a Calliano Giacomo Feltrinelli (ex Confraternita) e Ferdi Giardini (passerella panoramica); alle 17.30 a Moncalvo Gabriele Garbolino Rù (I cappuccini 1624).

Per informazioni: www.germinale.art.