Giorgio Conte canta "Didiudiè", nuovo singolo dai ritmi latin jazz

A quasi dieci anni dall’ultimo album, il cantautore e compositore astigiano Giorgio Conte torna con il nuovo singolo “Didiudiè”.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali all'indirizzo https://lnk.to/didiudie, caratterizzato da ritmi latin jazz e da un ritornello incalzante, anticipa il nuovo album di inediti “Canzoni animate”, in uscita il prossimo autunno per Nar International/Ada Warner.

Il brano e il video

“Didiudiè” è accompagnato dal videoclip ufficiale, prodotto con la tecnica dello stop motion e ricorrendo all’utilizzo di modellini in carta creati interamente a mano. La realizzazione del video è stata affidata allo studio di animazione Seenfilm che ha già lavorato per artisti internazionali del calibro di Frank Sinatra, Eminem, Robbie Williams e Pink Floyd.

Il podcast

Parallelamente al lavoro in studio, Giorgio Conte si è recentemente dedicato alla realizzazione del podcast “Bagni arcobaleno”, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale che era stato presentato in prima nazionale al Teatro Alfieri di Asti nell’ottobre 2021.

Al centro, un racconto della sua carriera attraverso aneddoti, confidenze, letture tratte dai suoi libri e canzoni, rivivendo e facendo vivere al pubblico la sua storia artistica, iniziata appunto ai “Bagni Arcobaleno” di Cavi di Lavagna, in provincia di Genova, negli anni '60. Ovvero, lo stabilimento balneare che, insieme al fratello Paolo, frequentava con una compagnia di amici di Sestri Levante, per ballare nelle sere d'estate. E dove, grazie alle conoscenze e ai contatti con gli artisti che si esibivano in quegli anni, cominciò «la storia dei due fratelli musicisti».

Il nuovo romanzo

Non solo. In uscita anche il nuovo romanzo dal titolo “Biglietto serie L 273505 (venduto a Voghera)" che verrà presentato in anteprima il 3 ottobre al Pisa Book Festival.

Chi è Giorgio Conte

E’ quindi un periodo di grande fervore per Giorgio Conte, 85 anni di età e 65 di matrimonio con la musica. Artista eclettico, ha ereditato dai genitori la passione per il jazz, la musica popolare e la canzone francese, che ha condiviso con il fratello Paolo, con cui per un periodo ha stretto un sodalizio artistico che è andato dai primi gruppi musicali fino ai contatti con il clan Celentano, per poi sfociare nella stesura a quattro mani di di brani celebri come “Una giornata al mare", portata al successo dall'Equipe84.

Da quando, successivamente, la sua strada si è divisa da quella del fratello, Giorgio Conte ha realizzato finora tredici album (da “Zona Cesarini" nel 1982 a “Sconfinando” nel 2017) e pubblicato quattro libri di racconti (“Il Contestorie”, “Sfogliar verze”, “Un trattore arancio” e “Lepre al civet”). Ha poi composto canzoni per vari interpreti, tra cui Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Francesco Baccini, Mireille Mathieu e Wilson Pickett.

Nel corso della carriera ha inoltre calcato ininterrottamente palcoscenici italiani ed esteri, con notevoli riscontri di pubblico e critica.