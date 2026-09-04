"Notte al Museo: il tempo del mare": poesia e musica al Paleontologico

Venerdì 11 settembre, alle 21 al Museo Paleontologico di palazzo del Michelerio ad Asti, tornerà l’evento "Notte al Museo: il tempo del mare". Protagonisti l'attrice Patrizia Camatel, che reciterà versi di grandi poeti, accompagnata dal violinista Andrea Bertino. Poesie e musiche, quindi, risuoneranno tra i grandi cetacei del Pliocene.



L'inizio avrà le parole dell'Odissea di Omero, poi verranno i versi di Emily Dickinson, Federico Garcia Lorca, Alda Merini, Mariangela Gualtieri, Erri De Luca, Cesare Pavese, Giorgio Caproni, Nazim Hikmet e Konstantinos Kavafis.

Con la poesia "Fossili", poi, il Parco Paleontologico Astigiano e l'Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano renderanno omaggio al poeta e letterato Giacinto Grassi, originario di Settime, dove nel 1979 è stato scoperto il delfino Septidelphis morii, conservato al Museo.

Il commento

«C'è stato un tempo - ricordano al Paleontologico - in cui, dove ora camminiamo, c'era il mare. Di quel tempo restano balene e delfini fossilizzati, di tre milioni e mezzo di anni, che fanno grande il nostro Museo. Ma il mare? Lo immagineremo nel silenzio del buio e lo celebreremo con le parole di grandi poeti e con musiche dall'andamento lento o tumultuoso, come le onde del mare. Insieme navigheremo tra imprese eroiche e destini naufragati, sentimenti intimi, speranze corali e orgogliose solitudini».

Ideazione e scelta dei brani a cura della giornalista e scrittrice Laura Nosenzo. Alla paleontologa Alessandra Fassio sarà affidata la narrazione che riporti all'eredità del Mare Padano conservata al Michelerio e tre le colline astigiane.

Ingressi e prenotazioni

Il numero di spettatori (dai 18 anni in su) è limitato a 50. Prenotazione obbligatoria entro il 10 settembre: 0141/592091; info@astipaleontologico.it. Ingresso: 5 euro.