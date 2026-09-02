David Maselli presenta il nuovo singolo “Vecchia Scuola”

“Vecchia Scuola” è il nuovo singolo di David Maselli, giovane artista classe 2005, disponibile dal 28 agosto sulle principali piattaforme digitali. Il brano è pubblicato da Roba da Matti Dischi, etichetta discografica astigiana, e distribuito da The Orchard, società del gruppo Sony Music.

La canzone narra di una storia d’amore vissuta alla maniera di un tempo, fatta di emozioni intense, sentimenti autentici e parole dirette. Un viaggio nel tempo ormai passato per recuperare un modo più semplice e sincero di vivere le relazioni, quando ogni emozione aveva il proprio peso e i sentimenti erano al centro del racconto.

Il brano porta la firma dello stesso David Maselli insieme a Renato Esposito, autore astigiano, mentre la produzione è affidata a Raoul Di Carlo. Un progetto che unisce quindi il percorso del giovane artista a una realtà musicale del territorio, Roba da Matti Dischi, impegnata nella promozione e nello sviluppo di nuovi progetti.

L'artista

Nato in Danimarca da padre romano e madre danese, Maselli è cresciuto a Roma. Dopo il diploma al liceo scientifico, ha continuato a coltivare le sue due grandi passioni: la musica e gli scacchi. Due mondi apparentemente lontani, che il giovane artista considera invece accomunati da diversi elementi, come la logica, la concentrazione e la strategia.

La musica è entrata nella sua vita quasi per caso, trasformandosi progressivamente in uno strumento per raccogliere e raccontare emozioni, esperienze e sensazioni. «La musica è la colonna sonora delle nostre vite, ci accompagna nei momenti felici e in quelli tristi, nelle partenze e nei ritorni», racconta Maselli.

Il singolo rappresenta anche un nuovo progetto per Roba da Matti Dischi, realtà astigiana nata con l’obiettivo di sostenere e sviluppare nuovi talenti e progetti musicali.