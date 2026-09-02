“Cunté Munfrà” fa tappa a Cerro Tanaro e Montemagno

Continua “Cuntè Munfrà – Dal Monferrato al mondo”, la rassegna, giunta quest’anno alla venticinquesima edizione, ideata dal compianto regista Luciano Nattino e poi diretta da Massimo Barbero.

Sabato 5 settembre, alle 18 nell’area golenale del sentiero naturalistico “La Luvetta” di Cerro Tanaro, andrà in scena “Cuarnaiass - Il vecchio che si arrampicò per trovare il nido dell’aquila” della Coltelleria Einstein, ultimo appuntamento della festa patronale.

L’originale pièce, scritta da Antonio Catalano, vede in scena Giorgio Boccassi con la collaborazione artistica di Donata Boggio Sala.

Protagonista del lavoro, caratterizzato dalla poesia onirica di Catalano, è Giovanni, che, come San Francesco, avrebbe voluto, da giovane, chiacchierare con gli uccelli. Ora, da vecchio, con il suo inseparabile binocolo scruta quel frammento di cielo fuori dalla piccola finestra per vedere il volo delle rondini, delle poiane, dei cardellini, dei merli e, se ha fortuna, il volo delle oche selvatiche al tramonto. E inizia un sogno.



Lo spettacolo di Ricky Avataneo

Ingresso libero.

Il giorno seguente, domenica 6 settembre, alle 21 in frazione Santo Stefano a Montemagno, in scena “Bocciofilìa”, spettacolo musicale di e con lo chansonnier dialettale Ricky Avataneo.

Il concerto-spettacolo è basato sugli incontri e sulle storie raccolte dall’autore alla Società Bocciofila Rivolese, la più antica bocciofila italiana, fondata nel 1894. Come cantastorie del territorio, Avataneo ha intervistato alcune persone che hanno vissuto o vivono questo spazio sociale, ha raccolto aneddoti e li ha trasformati in racconti e canzoni: alcuni in vernacolo, altri in italiano, altri ancora in francese “maccheronico”. Si accompagnerà così con la chitarra e con l’armonica a bocca «per restituire un mondo sospeso nel tempo eppure ancora così attuale», anticipano gli organizzatori.

Ingresso libero.

Gli altri appuntamenti a Montemagno

Lo spettacolo rientra nell’ambito della manifestazione “Sotto le Stelle e non solo…”, che comprende tre serate. Si comincia venerdì 4 settembre alle 21 in piazza San Martino con gli Only Us e il loro “Hit Parade Live”, seguito da un goloso after-show. Sabato 5, alle 15.30 in piazza Umberto I, spazio a una partita di tamburello dedicata alla memoria di Carlo Giolo e Piero Martinetti. Alle 21, in piazza San Martino, musica con dj Toyu e dj Effe, oltre a finger food, drink e cocktail.

La giornata di domenica 6 si aprirà alle 18 ai Voltoni con la presentazione del libro “Il portico degli impiccati” di Paolo Davide Manina, a cura del Mac.